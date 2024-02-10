В Stake F1 провели обкатку C44 и съёмочный день в Барселоне

Вчера швейцарская команда, ныне именуемся Stake F1, провела первичную обкатку своей новой машины, C44, на автодроме в Барселоне, а также официальный съёмочный день.

Этому способствовала достаточно солнечная погода, температуры были на уровне 14-15 градусов, и можно предположить, что всё прошло успешно. В любом случае, команда никаких подробностей не сообщала, лишь поделилась парой фотографий и одним коротким видеороликом, предложив болельщиком оценить звук двигателя новой машины.

Хотя все понимают, что главное не звук, а скорость и надёжность C44, но всё это уже помогает правильно настроиться в преддверии нового сезона, когда машины команды из Хинвила будет привлекать внимание новой цветовой гаммой, в которой сочетаются чёрный и ярко-зелёный. Впрочем, этих цветов мы не увидим на любопытной фотографии, которой в Stake проиллюстрировали продолжение швейцарско-финско-китайского сотрудничества в 2024 году.

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