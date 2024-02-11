Даниэль Риккардо: Я хочу стабильно бороться впереди

На презентации команды Visa RB в Лас-Вегасе Даниэль Риккардо обозначил свои цели на предстоящий сезон. Австралийский гонщик рассчитывает регулярно финишировать в первой пятёрке в 2024 году.

«Наша машина будет быстрой, но если она ещё и здорово выглядит, то это хорошо, – приводит слова Даниэля Риккардо издание Racingnews365. – В команде сейчас многое меняется, но это не просто очередная фаза трансформации. Мы становимся чем-то большим, чем просто молодёжной командой Red Bull, и это действительно важно.

Прошлогодняя гонка в Мехико стала для меня второй после травмы. У команды до этого были проблемы с тем, чтобы добиться хороших результатов, поэтому итоги той гонки придали всем нам надежду на этот год. Сейчас я чувствую большую уверенность в своих силах и думаю, что нас ждёт много хорошего.

Конечно, было бы здорово вернуться на подиум, но скажем так: если у меня будет всего один подиум в сезоне, а во всех остальных гонках я финиширую десятым, то это не то, чего я хочу. В таком случае я предпочту много пятых мест без подиумов. Я хочу стабильно бороться впереди, как это было в моём втором сезоне в Renault в 2020-м, о чём люди уже начали забывать.

В том году я стабильно финишировал в первой пятёрке-шестёрке и несколько раз поднялся на подиум. Я хочу вернуться на тот уровень и стабильно его демонстрировать, неделю за неделей.

На прошлой неделе я два дня работал на симуляторе и потом ещё отработал один день после съёмочного дня в Мизано в понедельник. Было здорово вернуться за руль – мне этого не хватало. Люди могут думать, что на данной стадии карьеры меня не волнуют подобные вещи, но на самом деле я получаю от всего удовольствие. Мне важно это ощущение, которое придаёт мотивацию максимально выкладываться».

Комментируя более подробно официальному сайту Формулы 1 преобразования, которые сейчас происходят в Фаэнце, Даниэль сказал: «К нам пришли много новых сотрудников и несколько крупных партнёров. Команда всегда воспринимала себя серьёзно, но я чувствую, что сейчас мы сделали ещё один шаг вперёд. Мы больше не просто платформа для Red Bull Racing – для нас настало время бороться впереди средней группы.

Мне нравятся перемены, которые происходят в команде. У нас меняется мышление, мы понимаем, что должны что-то доказать. Это круто и весело».

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