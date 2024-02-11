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Ф2: В воскресенье на тестах лучшее время показал Хаугер

В воскресенье вечером, когда уже стемнело, на автодроме в Бахрейне прошла первая сессия трёхдневных зимних тестов Формулы 2, и лучшее время показал Деннис Хаугер, гонщик MP Motorsport.

Несмотря на то, что для команд и гонщиков сейчас крайне важно получше изучить машины нового поколения, Dallara F2 2004, работа на трассе была несколько ограничена из-за состояния покрытия, мокрого после неожиданных дождей.

Первые машины выехали на трассу, когда с момента начала сессии прошло более получаса, но сразу вернулись в боксы. Первым, кто проехал круг в более-менее боевом темпе, был Хаугер, и это было примерно на 40-й минуте сессии.

Он постепенно разгонялся, его время на этой стадии сессии было 1:54,615, а вскоре к нему присоединился Андреа Кими Антонелли, дебютант Prema Racing, но его результаты были примерно на секунду хуже.

Под конец первого часа только шесть гонщиков проехали круги с относительно нормальной скоростью, причём Антонелли долго держался в первой тройке, и лишь потом его оттеснили на четвёртую строчку.

По ходу второго часа о себе напомнил Виктор Мартен: французский гонщик ART, которого считают одним из фаворитов сезона, возглавил протокол, но Хаугер вернулся на первую строчку с результатом 1:53,175, и это время уже никто не смог превзойти.

Результаты первого дня тестов

Пилот Команда Время Разница Круги
1. Д.Хаугер MP Motorsport 1:53.175 17
2. З.Мэлони Rodin Motorsport 1:53.351 +0.176 15
3. В.Мартен ART Grand Prix 1:53.367 +0.192 13
4. A.Антонелли Prema 1:53.511 +0.336 24
5. Д.Кроуфорд DAMS 1:53.865 +0.690 14
6. З.О'Салливан ART Grand Prix 1:53.907 +0.732 17
7. Х.-М.Корреа DAMS 1:54.015 +0.840 14
8. Р.Миата Rodin Motorsport 1:54.185 +1.010 17
9. О.Берман Prema 1:54.443 +1.268 10
10. Ф.Колапинто MP Motorsport 1:54.534 +1.359 14
11. П.Арон Hitech GP 1:54.535 +1.360 07
12. Э.Фиттипальди Van Amersfoort Racing 1:54.591 +1.416 12
13. А.Хаджар Campos Racing 1:54.650 +1.475 18
14. Р.Ферсхор Trident 1:54.680 +1.505 17
15. Т.Барнард PHM Racing 1:54.707 +1.532 12
16. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 1:54.832 +1.657 18
17. Р.Станек Trident 1:55.313 +2.138 11
18. А.Кордил Hitech GP 1:55.844 +2.669 09
19. Д.Дюрксен PHM Racing 1:56.277 +3.102 19
20. Х.Марти Campos Racing 1:56.827 +3.652 05
21. Г.Бортолето Virtuosi Racing 1:58.760 +5.585 04
22. К.Майни Virtuosi Racing 8:14.879 +6:21.704 12

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