Автоспорт
Ф2: В воскресенье на тестах лучшее время показал Хаугер
В воскресенье вечером, когда уже стемнело, на автодроме в Бахрейне прошла первая сессия трёхдневных зимних тестов Формулы 2, и лучшее время показал Деннис Хаугер, гонщик MP Motorsport.
Несмотря на то, что для команд и гонщиков сейчас крайне важно получше изучить машины нового поколения, Dallara F2 2004, работа на трассе была несколько ограничена из-за состояния покрытия, мокрого после неожиданных дождей.
Первые машины выехали на трассу, когда с момента начала сессии прошло более получаса, но сразу вернулись в боксы. Первым, кто проехал круг в более-менее боевом темпе, был Хаугер, и это было примерно на 40-й минуте сессии.
Он постепенно разгонялся, его время на этой стадии сессии было 1:54,615, а вскоре к нему присоединился Андреа Кими Антонелли, дебютант Prema Racing, но его результаты были примерно на секунду хуже.
Под конец первого часа только шесть гонщиков проехали круги с относительно нормальной скоростью, причём Антонелли долго держался в первой тройке, и лишь потом его оттеснили на четвёртую строчку.
По ходу второго часа о себе напомнил Виктор Мартен: французский гонщик ART, которого считают одним из фаворитов сезона, возглавил протокол, но Хаугер вернулся на первую строчку с результатом 1:53,175, и это время уже никто не смог превзойти.
Результаты первого дня тестов
|Пилот
|Команда
|Время
|Разница
|Круги
|1. Д.Хаугер
|MP Motorsport
|1:53.175
|—
|17
|2. З.Мэлони
|Rodin Motorsport
|1:53.351
|+0.176
|15
|3. В.Мартен
|ART Grand Prix
|1:53.367
|+0.192
|13
|4. A.Антонелли
|Prema
|1:53.511
|+0.336
|24
|5. Д.Кроуфорд
|DAMS
|1:53.865
|+0.690
|14
|6. З.О'Салливан
|ART Grand Prix
|1:53.907
|+0.732
|17
|7. Х.-М.Корреа
|DAMS
|1:54.015
|+0.840
|14
|8. Р.Миата
|Rodin Motorsport
|1:54.185
|+1.010
|17
|9. О.Берман
|Prema
|1:54.443
|+1.268
|10
|10. Ф.Колапинто
|MP Motorsport
|1:54.534
|+1.359
|14
|11. П.Арон
|Hitech GP
|1:54.535
|+1.360
|07
|12. Э.Фиттипальди
|Van Amersfoort Racing
|1:54.591
|+1.416
|12
|13. А.Хаджар
|Campos Racing
|1:54.650
|+1.475
|18
|14. Р.Ферсхор
|Trident
|1:54.680
|+1.505
|17
|15. Т.Барнард
|PHM Racing
|1:54.707
|+1.532
|12
|16. Р.Виллагомес
|Van Amersfoort Racing
|1:54.832
|+1.657
|18
|17. Р.Станек
|Trident
|1:55.313
|+2.138
|11
|18. А.Кордил
|Hitech GP
|1:55.844
|+2.669
|09
|19. Д.Дюрксен
|PHM Racing
|1:56.277
|+3.102
|19
|20. Х.Марти
|Campos Racing
|1:56.827
|+3.652
|05
|21. Г.Бортолето
|Virtuosi Racing
|1:58.760
|+5.585
|04
|22. К.Майни
|Virtuosi Racing
|8:14.879
|+6:21.704
|12