Автоспорт
Ф3: Ноэль Леон быстрее всех в первый день тестов
Сегодня в Бахрейне стартовали предсезонные тесты молодёжных серий, и первыми на трассе поработали команды и гонщики Формулы 3.
Как ни удивительно, но утренняя сессия прошла под дождём, хотя автодром в Сахире расположен посреди пустыни. В этих условиях лучшее время показал Алекс Дюнн, ирландский дебютант MP Motorsport.
Днём тесты продолжились уже на сухом асфальте, активность команд возросла, а скорости заметно выросли, и в итоге протокол первого дня тестов возглавил другой новичок – мексиканец Ноэль Леон за рулём машины команды Van Amersfoort Racing проехал свой лучший круг за 1:46,657. Впрочем, Оливер Гёте, представитель Campos, уступил ему совсем немного.
Когда до окончания первого дня тестов оставалось совсем немного, на трассе появились красные флаги из-за того, что на трассе остановились машины Себастьяна Монтойи и Петра Вишницкого.
В 9.00 в понедельник тесты продолжатся.
Результаты первого дня тестов
|Пилот
|Команда
|Время
|Круги
|1. Н.Леон
|Van Amersfoort Racing
|1:46.657
|19
|2. О.Гёте
|Campos Racing
|1:46.672
|20
|3. Т.Трамниц
|MP Motorsport
|1:46.828
|22
|4. С.Рамос
|Trident
|1:46.934
|22
|5. Г.Мини
|Prema Racing
|1:46.942
|15
|6. Л.Форнароли
|Trident
|1:46.953
|18
|7. Д.Беганович
|Prema Racing
|1:47.060
|17
|8. С.Мегетуниф
|Trident
|1:47.125
|23
|9. С.Флёрш
|Van Amersfoort Racing
|1:47.194
|17
|10. Н.Цолов
|Art Grand Prix
|1:47.208
|16
|11. М.Эстерсон
|Jenzer Motorsport
|1:47.281
|20
|12. М.Загазета
|Jenzer Motorsport
|1:47.436
|22
|13. Т.Смит
|Van Amersfoort Racing
|1:47.481
|20
|14. Ч.Вурц
|Jenzer Motorsport
|1:47.552
|20
|15. Л.Браунинг
|Hitech
|1:47.573
|21
|16. А.Линдблад
|Prema Racing
|1:47.586
|19
|17. М.Боя
|Campos Racing
|1:47.594
|20
|18. Н.Бедрин
|PHM AIX Racing
|1:47.604
|22
|19. A.Дюнн
|MP Motorsport
|1:47.619
|20
|20. K.Штука
|MP Motorsport
|1:47.764
|19
|21. Д.Локе
|Rodin Motorsport
|1:47.802
|25
|22. П.Вишницкий
|Rodin Motorsport
|1:48.182
|25
|23. С.Монтойя
|Campos Racing
|1:48.214
|20
|24. К.Вуазен
|Rodin Motorsport
|1:48.457
|24
|25. К.Мэнселл
|Art Grand Prix
|1:48.464
|13
|26. М.Стенсхорн
|Hitech
|1:48.475
|20
|27. Л.ван Хёпен
|Art Grand Prix
|1:49.381
|14
|28. К.Шилдс
|Hitech
|1:49.966
|20
|29. Т.Интрафувасак
|PHM AIX Racing
|1:50.955
|05
|30. Д.Дюфек
|PHM AIX Racing
|1:51.272
|17