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Ф3: Ноэль Леон быстрее всех в первый день тестов

Сегодня в Бахрейне стартовали предсезонные тесты молодёжных серий, и первыми на трассе поработали команды и гонщики Формулы 3.

Как ни удивительно, но утренняя сессия прошла под дождём, хотя автодром в Сахире расположен посреди пустыни. В этих условиях лучшее время показал Алекс Дюнн, ирландский дебютант MP Motorsport.

Днём тесты продолжились уже на сухом асфальте, активность команд возросла, а скорости заметно выросли, и в итоге протокол первого дня тестов возглавил другой новичок – мексиканец Ноэль Леон за рулём машины команды Van Amersfoort Racing проехал свой лучший круг за 1:46,657. Впрочем, Оливер Гёте, представитель Campos, уступил ему совсем немного.

Когда до окончания первого дня тестов оставалось совсем немного, на трассе появились красные флаги из-за того, что на трассе остановились машины Себастьяна Монтойи и Петра Вишницкого.

В 9.00 в понедельник тесты продолжатся.

Результаты первого дня тестов

Пилот Команда Время Круги
1. Н.Леон Van Amersfoort Racing 1:46.657 19
2. О.Гёте Campos Racing 1:46.672 20
3. Т.Трамниц MP Motorsport 1:46.828 22
4. С.Рамос Trident 1:46.934 22
5. Г.Мини Prema Racing 1:46.942 15
6. Л.Форнароли Trident 1:46.953 18
7. Д.Беганович Prema Racing 1:47.060 17
8. С.Мегетуниф Trident 1:47.125 23
9. С.Флёрш Van Amersfoort Racing 1:47.194 17
10. Н.Цолов Art Grand Prix 1:47.208 16
11. М.Эстерсон Jenzer Motorsport 1:47.281 20
12. М.Загазета Jenzer Motorsport 1:47.436 22
13. Т.Смит Van Amersfoort Racing 1:47.481 20
14. Ч.Вурц Jenzer Motorsport 1:47.552 20
15. Л.Браунинг Hitech 1:47.573 21
16. А.Линдблад Prema Racing 1:47.586 19
17. М.Боя Campos Racing 1:47.594 20
18. Н.Бедрин PHM AIX Racing 1:47.604 22
19. A.Дюнн MP Motorsport 1:47.619 20
20. K.Штука MP Motorsport 1:47.764 19
21. Д.Локе Rodin Motorsport 1:47.802 25
22. П.Вишницкий Rodin Motorsport 1:48.182 25
23. С.Монтойя Campos Racing 1:48.214 20
24. К.Вуазен Rodin Motorsport 1:48.457 24
25. К.Мэнселл Art Grand Prix 1:48.464 13
26. М.Стенсхорн Hitech 1:48.475 20
27. Л.ван Хёпен Art Grand Prix 1:49.381 14
28. К.Шилдс Hitech 1:49.966 20
29. Т.Интрафувасак PHM AIX Racing 1:50.955 05
30. Д.Дюфек PHM AIX Racing 1:51.272 17

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