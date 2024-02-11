Ф3: Ноэль Леон быстрее всех в первый день тестов

Сегодня в Бахрейне стартовали предсезонные тесты молодёжных серий, и первыми на трассе поработали команды и гонщики Формулы 3.

Как ни удивительно, но утренняя сессия прошла под дождём, хотя автодром в Сахире расположен посреди пустыни. В этих условиях лучшее время показал Алекс Дюнн, ирландский дебютант MP Motorsport.

Днём тесты продолжились уже на сухом асфальте, активность команд возросла, а скорости заметно выросли, и в итоге протокол первого дня тестов возглавил другой новичок – мексиканец Ноэль Леон за рулём машины команды Van Amersfoort Racing проехал свой лучший круг за 1:46,657. Впрочем, Оливер Гёте, представитель Campos, уступил ему совсем немного.

Когда до окончания первого дня тестов оставалось совсем немного, на трассе появились красные флаги из-за того, что на трассе остановились машины Себастьяна Монтойи и Петра Вишницкого.

В 9.00 в понедельник тесты продолжатся.

Результаты первого дня тестов

Пилот Команда Время Круги 1. Н.Леон Van Amersfoort Racing 1:46.657 19 2. О.Гёте Campos Racing 1:46.672 20 3. Т.Трамниц MP Motorsport 1:46.828 22 4. С.Рамос Trident 1:46.934 22 5. Г.Мини Prema Racing 1:46.942 15 6. Л.Форнароли Trident 1:46.953 18 7. Д.Беганович Prema Racing 1:47.060 17 8. С.Мегетуниф Trident 1:47.125 23 9. С.Флёрш Van Amersfoort Racing 1:47.194 17 10. Н.Цолов Art Grand Prix 1:47.208 16 11. М.Эстерсон Jenzer Motorsport 1:47.281 20 12. М.Загазета Jenzer Motorsport 1:47.436 22 13. Т.Смит Van Amersfoort Racing 1:47.481 20 14. Ч.Вурц Jenzer Motorsport 1:47.552 20 15. Л.Браунинг Hitech 1:47.573 21 16. А.Линдблад Prema Racing 1:47.586 19 17. М.Боя Campos Racing 1:47.594 20 18. Н.Бедрин PHM AIX Racing 1:47.604 22 19. A.Дюнн MP Motorsport 1:47.619 20 20. K.Штука MP Motorsport 1:47.764 19 21. Д.Локе Rodin Motorsport 1:47.802 25 22. П.Вишницкий Rodin Motorsport 1:48.182 25 23. С.Монтойя Campos Racing 1:48.214 20 24. К.Вуазен Rodin Motorsport 1:48.457 24 25. К.Мэнселл Art Grand Prix 1:48.464 13 26. М.Стенсхорн Hitech 1:48.475 20 27. Л.ван Хёпен Art Grand Prix 1:49.381 14 28. К.Шилдс Hitech 1:49.966 20 29. Т.Интрафувасак PHM AIX Racing 1:50.955 05 30. Д.Дюфек PHM AIX Racing 1:51.272 17

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