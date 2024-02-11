Команда Haas провела первичную обкатку новой машины

Сегодня в Сильверстоуне, как и было запланировано, команда Haas F1 провела первичную обкатку VF-24, новой машины, представленной уже больше недели назад.

От каких-либо существенных комментариев пресс-служба американской команды воздержалась, лишь поделилась в социальных сетях видеороликом, который длится всего 9 секунд. За это время болельщики успевают увидеть, как Нико Хюлкенберг выезжает из боксов на пит-лейн, а затем возвращается в боксы – два коротких плана смонтированы именно так.

Впрочем, судя по комментарию, состоящему всего из нескольких слов, картинка тут не так важна, как звук: «О, как мы скучали по этому звуку! Наша VF-24 проехала свой первый круг по трассе в Сильверстоуне в ходе первичной обкатки».

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