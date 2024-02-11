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Автоспорт

Норрис и Пиастри работают на тестах в Барселоне

В этот уик-энд на автодроме в Барселоне команда McLaren проводит частные тесты, на которых за рулём MCL36, машины 2022 года, работают гонщики основного состава команды, Ландо Норрис и Оскар Пиастри.

В McLaren не сообщают никаких подробностей, поскольку основная задача таких тестов – просто дать гонщикам возможность поскорее войти в форму. Пресс-служба лишь публикует фотографии с трассы с минимальными комментариями, из которых следует, что вчера машину пилотировал Ландо, а сегодня его сменил Оскар.

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