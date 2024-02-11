Ньюи: Мы не знаем, правильный ли выбор сделали

Эдриан Ньюи, легендарный конструктор гоночных машин и один из соавторов многочисленных побед Red Bull Racing, в последние дни не раз упоминавшийся в контексте «дела Кристиана Хорнера», уже заверил команду, что продолжит работать, даже если её бессменному руководителю придётся оставить свой пост.

Но скандальная и странная история, в центре которой оказался Хорнер – не единственное, что сейчас тревожит команду Red Bull. По словам Ньюи, новая машина RB20 может оказаться далеко не такой быстрой, как её предшественница, поэтому вряд ли стоит рассчитывать на повторение прошлогоднего рекорда.

Макс Ферстаппен и Серхио Перес выиграли тогда 21 гонку из 22-х, установив новый рекорд Формулы 1: соотношение побед и общего числа этапов составило 95,4%. Прежнее достижение McLaren, не менее впечатляющее, держалось с 1988 года, но всё-таки было несколько меньше – 93,7%.

«Наша машина будет уже третьей эволюцией RB18 (шасси 2022 года), – рассказал Ньюи, принимая участие в подкасте Talking Bulls. – Мы не знаем, правильный ли выбор сделали, или он окажется слишком консервативным по сравнению с предыдущей моделью и с тем, чего добились соперники.

Вопрос стоял так: должны ли мы организовать специальную рабочую группу, которая займётся оценкой каких-то новых идей, или продолжим двигаться прежним курсом?

Ресурсы, которые есть в распоряжении команды, ограничены, и мы не можем себе позволить заниматься всем сразу. Поэтому мы решили модернизировать ту машину, которая у нас уже есть, и я просто надеюсь, что это был правильный выбор.

В прошлом году мы смогли выиграть все гонки, кроме Гран При Сингапура, но к концу сезона все уже буквально висели у нас на хвосте. Прессинг явно усилился. Например, в Остине мы чуть не проиграли, когда пошли на риск и провели лишний пит-стоп, но Ферстаппен всё-таки довёл дело до победного конца. А в Лас-Вегасе самым быстрым на трассе был Шарль Леклер на Ferrari, но даже в той ситуации Макс был на высоте и вновь отличился».

Впереди сезон, состоящий из рекордного числа этапов – впервые в истории Формулы 1 их будет 24. События, которые будут происходить на трассах чемпионата мира с марта по декабрь, покажут, в какой мере оправданы тревоги Эдриана Ньюи и его коллег.

Презентация RB20, новой машины Red Bull Racing, назначена на 15 февраля.

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