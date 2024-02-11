Штук: Хэмилтона и Mercedes ждёт очень трудный сезон

Ханс-Йоахим Штук, бывший гонщик Формулы 1, выступавший в чемпионате мира в 70-х, а затем продолживший успешную карьеру в гонках на выносливость, полагает, что Mercedes в предстоящем сезоне окажется в непростом положение, и это связано с решением Льюиса Хэмилтона перейти в Ferrari в 2025 году.

Если ещё недавно перспективы команды просматривались достаточно чётко, её состав был стабильным, и Хэмилтон был одним из главных факторов, от которых зависит движение вперёд, то теперь многое меняется. Но прежде чем в Mercedes смогут переориентироваться и найти ему замену, команде и семикратному чемпиону предстоит сотрудничать в течение целого сезона – его последнего в Брэкли.

«Предвижу, что Хэмилтона и Mercedes ждёт очень трудный сезон 2024 года, – рассуждал 73-летний ветеран автоспорта в интервью телеканалу Eurosport. – В какой мере Тото Вольфф продолжит его поддерживать? Как известно, они хорошие друзья, но будет ли Хэмилтон чувствовать прежнюю поддержку и останется ли у него допуск к работам по модернизации машины? Разумеется, все секреты команды он в заберёт с собой в Ferrari.

Когда о предстоящих переменах объявляется под конец сезона – это понятная ситуация. Но, конечно, при этом вы должны составить план на более долгую перспективу. Прежде всего Вольффу нужно определиться, кого он хочет заполучить на замену Льюису. Какие кандидаты будут доступны? Но ещё важнее другое: какой гонщик подойдёт Mercedes?»

Штук не сомневается, что Джордж Расселл – высококлассный профессионал, и ему по силам стать новым лидером команды, но кто через год станет его новым напарником? Может быть, в Mercedes пойдут на риск и сделают ставку на юного итальянца Андреа Кими Антонелли, талантливого гонщика молодёжной программы команды?

«Возможно, им действительно стоит использовать этот шанс и сделать ставку на такого новичка, как Кими Антонелли, который в последнее время выигрывает всё подряд. Если есть такая возможность, то почему бы не рискнуть? Впрочем, у Mercedes есть множество вариантов. Вольфф – умный человек и примет правильное решение», – подытожил Штук.

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