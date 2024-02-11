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Автоспорт

Туукка Тапонен уверенно лидирует в зимней серии FRMEC

О первых успехах Туукки Тапонена в зимнем чемпионате Formula Regional Middle East (FRMEC) мы рассказывали в январе, когда он открыл счёт победам. Но 17-летний финский гонщик на этом не остановился и сейчас, за один этап до завершения серии, уверенно лидирует в личном зачёте.

Вчера на автодроме Яс-Марина в Абу-Даби слушатель Гоночной академии Ferrari одержал уже третью победу, а всего в прошедших 12 гонках семь раз поднимался на подиум. Кстати, все три раза, когда ему удавалось выиграть, он стартовал с поула.

«Уик-энд вновь сложился для меня очень удачно, – прокомментировал Туукка, выступающий за французскую команду R-ace GP. – Я пилотировал по-настоящему уверенно, и мы заработали немало очков. Всё прошло не так здорово, как в мой второй гоночный уик-энд (тогда Тапонен одержал две победы в трёх гонках), но всё-таки неплохо».

После четырёх этапов, каждый из которых состоит из трёх гонок, Туукка на 50 очков опережает ближайшего соперника, Тэйлора Барнарда. Теперь ему достаточно опередить британца хотя бы один раз в оставшихся трёх гонках финального уик-энда в Дубае, и он станет чемпионом зимней серии. Сезон в FRMEC завершится через неделю.

«Скажем так, перед началом сезона мы даже не ставили перед собой столь серьёзных целей. Команда не ожидала, что мы добьёмся таких высоких результатов, – цитирует Тапонена финская газета Ilta-Sanomat. – Но всё идёт на удивление гладко, сверх наших ожиданий. И я не вижу причины, из-за которой в Дубае у нас могут возникнуть сложности.

Хотя теперь, когда мы боремся за победу в чемпионате, приходится пилотировать чуть более осторожно. Не стоит рисковать без необходимости, но, по-моему, я по-прежнему действую на трассе достаточно агрессивно».

После завершения ближневосточной серии Тапонен продолжит программу 2024 года в европейской Формуле Regional, которая стартует в мае с этапа в Хоккенхайме, хотя некоторые его нынешние соперники уже подписали контракты с командами Формулы 3 и даже Формулы 2, как тот же Барнард.

«Перейти в Ф3 было абсолютно невозможно, я об этом даже не думал, – пояснил Туукка. – Сейчас я выступаю в серии, которая позволяет подготовиться к основному сезону. Если я добьюсь успеха в европейской Формуле Regional, это станет важным достижением. Но пытаться перейти в Ф3 сразу после FRMEC нет смысла».

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