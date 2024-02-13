Диего Иоверно об изменениях спортивного регламента

Диего Иоверно, спортивный директор Ferrari, рассказал об основных изменениях, внесённых в спортивный регламент, которые отразятся на работе команд в 2024 году.

Вопрос: Какие главные изменения, внесённые в спортивный регламент 2024 года, больше всего повлияют на все команды чемпионата?

Диего Иоверно: В спортивном регламенте 2024 года изменений немало, но, вероятно, самое интересное, которое повлияет на всех заметнее всего, связано с иным форматом уик-эндов со спринтерскими гонками – в этом сезоне будет шесть таких этапов.

В течение некоторого времени все команды вместе с Формулой 1 и FIA обсуждали возможные изменения формата уик-эндов со спринтом, чтобы сделать их как можно более привлекательными для болельщиков, а также усложнить задачу командам.

Было решено сделать программу таких уик-эндов более линейной, и в 2024 году мы увидим вот что: как и раньше, в пятницу всё начнётся с тренировки, но сразу после неё в этот же день пройдёт квалификация к спринту, который будет проведён утром в субботу.

На пятничную квалификацию и на спринт будут распространяться правила закрытого парка. Их действие закончится после спринтерской гонки, что позволит командам и гонщикам работать с машинами, чтобы подготовить их к субботней квалификации. Затем правила закрытого парка вновь вступают в действие, и этот период закончится уже после воскресной гонки.

Есть и другие интересные изменения, которое должны оценить болельщики: в воскресенье стартовое поле откроется за 40 минут до формационного круга – раньше это происходило за 50 минут. Также изменится правило, регламентирующее использование систем DRS: их можно будет применять уже через один круг после старта гонки и через один круг после её рестарта. В предыдущие годы ими можно было пользоваться спустя два круга.

Также было пересмотрен подход к распределению дождевых шин: если раньше командам выдавались по четыре комплекта промежуточной резины и по три комплекта шин для сильного дождя, то теперь они будут получать по пять комплектов первых и по два – вторых.

Но есть и пункты, обсуждение которых продолжается, хотя скорее всего они будут включены не в спортивный регламент, а в инструкции дирекции гонки на каждом этапе по отдельности. Речь о том, как контролировать трафик в ходе квалификации, и как соблюдать пределы трассы, чтобы избежать нежелательных сложностей.

Вопрос: Чемпионат в этом году состоит из 24 этапов. Как будет организована работа команды, чтобы в течение всего сезона она работала с максимальной эффективностью?

Диего Иоверно: Такого продолжительного сезона в истории Формулы 1 ещё не было, нам предстоит провести 24 гонки, и последняя пройдёт 8 декабря. Команду и всех сотрудников ожидает немало сложностей и стрессов, но у нас уже есть опыт ротации персонала, и это приносит свои плоды.

В 2024 году мы будем ещё активнее применять такой подход, стараясь сделать работу наших людей максимально эффективной. Кроме того, надо чтобы все работали как можно стабильнее, а для этого необходимо предусмотреть время для отдыха.

Это не даётся просто так, всё надо правильно организовать и подготовить, в том числе необходимо наладить на разных уровнях внутри команды чёткий обмен информацией. Но мы думаем, что именно такой подход нам предстоит применять и в будущем.

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