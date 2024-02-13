Энрико Кардиле: SF-24 очень отличается от прежних машин

Энрике Кардиле, технический директор Ferrari, отвечающий за разработку шасси и аэродинамические исследования, ответил на несколько вопросов пресс-службы команды о новой машине.

Вопрос: Какие основные цели перед вами стояли, когда вы разрабатывали шасси SF-24?

Энрико Кардиле: Одной из главных целей было улучшение управляемости, чтобы гонщики могли в полной мере раскрыть потенциал машины. Другая задача состояла в том, чтобы создать прочную основу для дальнейшей модернизации, чтобы все наши решения, найденные в ходе исследований в аэродинамической трубе и направленные на повышение эффективности шасси, подтверждались на реальной трассе.

Вопрос: Были ли какие-то отдельные области, которым в ходе разработки шасси вы уделяли особое внимание?

Энрико Кардиле: Важнее всего для нас было создать как можно более эффективную машину, поэтому все области шасси были подвергнуты полному пересмотру и совершенствованию.

Вопрос: Сильно ли эта машина отличается от предыдущих шасси, в которых также применялся граунд-эффект?

Энрико Кардиле: В ходе его разработки перед нами стояли те же цели, каких мы старались достичь в процессе модернизации прошлогодней SF-23, однако новое шасси очень существенно от отличается от тех машин, которые у нас были в 2022-м и 2023 гг.

Вопрос: Принимались ли при этом в расчёт предпочтения гонщиков, или вы и так вполне чётко представляли, в каком направлении надо двигаться?

Энрико Кардиле: Чтобы получить такое представление, нам нужно было разобраться в комментариях наших гонщиков и постараться воплотить их в те или иные инженерные решения. Их мнения лежат в основе всех наших разработок, и наша обязанность в том, чтобы понять, как действовать, как конструировать и модернизировать машину, чтобы гонщики были довольны, пилотируя её на трассе.

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