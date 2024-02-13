Автоспорт
Ф2: Зейн Мэлони – вновь лучший на тестах в Бахрейне
Как и в понедельник, в последний день предсезонных тестов Формулы 2 в Бахрейне темп задавал Зейн Мэлони, гонщик Rodin Motorsport. Свой лучший круг под конец второй сегодняшней сессии он проехал за 1:42,468.
Но в первой сессии впереди был дуэт Campos Racing – Айзек Хаджар и его новый напарник, 18-летний Хосе Мария Марти Собрепера, более известный как Пепе Марти. В прошлом сезоне испанец выступал в Формуле 3 и занял 5-е место в личном зачёте.
Хаджар показал своё лучшее время в первые полчаса сессии, проехав круг за 1:45,331, а Марти в итоге не дотянул до его результата чуть более 0,2 секунды. Уже порядка 0,9 секунды Айзеку уступил индийский гонщик Invicta Racing Куш Майни, показавший третий результат.
Разница в результатах в первой и второй сессиях объясняется тем, что днём команды в основном работали на длинных сериях кругов и проводили имитацию гонки. Активнее всех трудился Джошуа Дюрксен, новичок PHM AIX Racing – днём он проехал за рулём машины немецкой команды 51 круг.
В вечерней сессии в первой десятке оказались как гонщики с опытом выступлений в Формуле 2, так и новички. Мэлони уже был упомянут, второе время дня показал Джек Кроуфорд, а вот на третье поднялся Ритомо Миата, прошлогодний чемпион японской серии Super Formula, в этом сезоне перешедший в Ф2. Как и Мэлони, он выступает за команду Rodin Motorsport.
Азек Хаджар отстал от первой тройки не так уж сильно, уступив японскому гонщику всего 0,028 секунды. На пятой строчке тесты завершил Энцо Фиттипальди, а следом за ним расположился Пепе Марти.
Можно добавить, что три лучших результата дня были показаны в последний час тестов. Теперь команды Формулы 2 вернутся на эту трассу в последний день февраля, чтобы провести первый этап сезона.
Быстрые ссылки
Результаты первой сессии
|Пилот
|Команда
|Время
|Разница
|Круги
|1. А.Хаджар
|Campos Racing
|1:45.331
|—
|39
|2. Х.Марти
|Campos Racing
|1:45.347
|+0.216
|41
|3. К.Маини
|Invicta Racing
|1:46.310
|+0.979
|48
|4. A.Антонелли
|Prema
|1:46.662
|+1.331
|28
|5. К.Майни
|Invicta Racing
|1:46.733
|+1.402
|48
|6. З.Мэлони
|Rodin Motorsport
|1:46.759
|+1.428
|45
|7. Э.Фиттипальди
|Van Amersfoort Racing
|1:46.885
|+1.554
|20
|8. Г.Бортолето
|Virtuosi Racing
|1:47.066
|+1.735
|45
|9. Ф.Колапинто
|MP Motorsport
|1:47.081
|+1.750
|42
|10. Д.Хаугер
|MP Motorsport
|1:47.194
|+1.863
|43
|11. В.Мартен
|ART Grand Prix
|1:47.391
|+2.060
|44
|12. Р.Миата
|Rodin Motorsport
|1:47.391
|+2.060
|46
|13. Д.Кроуфорд
|DAMS
|1:47.432
|+2.101
|33
|14. Р.Ферсхор
|Trident
|1:47.576
|+2.245
|28
|15. З.О'Саллливан
|ART Grand Prix
|1:47.840
|+2.509
|30
|16. О.Берман
|Prema
|1:48.005
|+2.674
|48
|17. А.Кордил
|Hitech GP
|1:48.226
|+2.895
|47
|18. Р.Виллагомес
|Van Amersfoort Racing
|1:48.560
|+3.229
|42
|19. П.Арон
|Hitech GP
|1:48.987
|+3.656
|46
|20. Д.Дюрксен
|PHM Racing
|1:49.205
|+3.874
|51
|21. Т.Барнард
|PHM Racing
|1:50.082
|+4.751
|24
|22. Х.-М.Корреа
|DAMS
|1:50.639
|+5.307
|11
Результаты второй сессии
|Пилот
|Команда
|Время
|Разница
|Круги
|1. З.Мэлони
|Rodin Motorsport
|1:42.468
|—
|33
|2. Д.Кроуфорд
|DAMS
|1:42.661
|+0.193
|30
|3. Р.Миата
|Rodin Motorsport
|1:42.684
|+0.216
|34
|4. А.Хаджар
|Campos Racing
|1:42.712
|+0.244
|37
|5. Э.Фиттипальди
|Van Amersfoort Racing
|1:42.808
|+0.340
|29
|6. Х.Марти
|Campos Racing
|1:42.887
|+0.419
|38
|7. Р.Ферсхор
|Trident
|1:43.201
|+0.733
|31
|8. Ф.Колапинто
|MP Motorsport
|1:43.294
|+0.826
|36
|9. Д.Хаугер
|MP Motorsport
|1:43.337
|+0.869
|37
|10. Д.Дюрксен
|PHM Racing
|1:43.352
|+0.884
|25
|11. Х.-М.Корреа
|DAMS
|1:43.386
|+0.918
|34
|12. Г.Бортолето
|Invicta Racing
|1:43.435
|+0.967
|48
|13. A.Антонелли
|Prema
|1:43.607
|+1.139
|32
|14. Р.Виллагомес
|Van Amersfoort Racing
|1:43.749
|+1.281
|39
|15. Р.Станек
|Trident
|1:43.775
|+1.307
|37
|16. О.Берман
|Prema
|1:43.795
|+1.327
|35
|17. Т.Барнард
|PHM Racing
|1:44.124
|+1.656
|43
|18. З.О'Салливан
|ART Grand Prix
|1:45.196
|+2.728
|36
|19. К.Маини
|Invicta Racing
|1:46.956
|+4.488
|37
|20. В.Мартен
|ART Grand Prix
|1:47.453
|+4.985
|48
|21. А.Кордил
|Hitech GP
|1:47.933
|+5.465
|50
|22. П.Арон
|Hitech GP
|1:48.138
|+5.670
|48