Ф2: Зейн Мэлони – вновь лучший на тестах в Бахрейне

Как и в понедельник, в последний день предсезонных тестов Формулы 2 в Бахрейне темп задавал Зейн Мэлони, гонщик Rodin Motorsport. Свой лучший круг под конец второй сегодняшней сессии он проехал за 1:42,468.

Но в первой сессии впереди был дуэт Campos Racing – Айзек Хаджар и его новый напарник, 18-летний Хосе Мария Марти Собрепера, более известный как Пепе Марти. В прошлом сезоне испанец выступал в Формуле 3 и занял 5-е место в личном зачёте.

Хаджар показал своё лучшее время в первые полчаса сессии, проехав круг за 1:45,331, а Марти в итоге не дотянул до его результата чуть более 0,2 секунды. Уже порядка 0,9 секунды Айзеку уступил индийский гонщик Invicta Racing Куш Майни, показавший третий результат.

Разница в результатах в первой и второй сессиях объясняется тем, что днём команды в основном работали на длинных сериях кругов и проводили имитацию гонки. Активнее всех трудился Джошуа Дюрксен, новичок PHM AIX Racing – днём он проехал за рулём машины немецкой команды 51 круг.

В вечерней сессии в первой десятке оказались как гонщики с опытом выступлений в Формуле 2, так и новички. Мэлони уже был упомянут, второе время дня показал Джек Кроуфорд, а вот на третье поднялся Ритомо Миата, прошлогодний чемпион японской серии Super Formula, в этом сезоне перешедший в Ф2. Как и Мэлони, он выступает за команду Rodin Motorsport.

Азек Хаджар отстал от первой тройки не так уж сильно, уступив японскому гонщику всего 0,028 секунды. На пятой строчке тесты завершил Энцо Фиттипальди, а следом за ним расположился Пепе Марти.

Можно добавить, что три лучших результата дня были показаны в последний час тестов. Теперь команды Формулы 2 вернутся на эту трассу в последний день февраля, чтобы провести первый этап сезона.

Результаты первой сессии

Пилот Команда Время Разница Круги 1. А.Хаджар Campos Racing 1:45.331 — 39 2. Х.Марти Campos Racing 1:45.347 +0.216 41 3. К.Маини Invicta Racing 1:46.310 +0.979 48 4. A.Антонелли Prema 1:46.662 +1.331 28 5. К.Майни Invicta Racing 1:46.733 +1.402 48 6. З.Мэлони Rodin Motorsport 1:46.759 +1.428 45 7. Э.Фиттипальди Van Amersfoort Racing 1:46.885 +1.554 20 8. Г.Бортолето Virtuosi Racing 1:47.066 +1.735 45 9. Ф.Колапинто MP Motorsport 1:47.081 +1.750 42 10. Д.Хаугер MP Motorsport 1:47.194 +1.863 43 11. В.Мартен ART Grand Prix 1:47.391 +2.060 44 12. Р.Миата Rodin Motorsport 1:47.391 +2.060 46 13. Д.Кроуфорд DAMS 1:47.432 +2.101 33 14. Р.Ферсхор Trident 1:47.576 +2.245 28 15. З.О'Саллливан ART Grand Prix 1:47.840 +2.509 30 16. О.Берман Prema 1:48.005 +2.674 48 17. А.Кордил Hitech GP 1:48.226 +2.895 47 18. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 1:48.560 +3.229 42 19. П.Арон Hitech GP 1:48.987 +3.656 46 20. Д.Дюрксен PHM Racing 1:49.205 +3.874 51 21. Т.Барнард PHM Racing 1:50.082 +4.751 24 22. Х.-М.Корреа DAMS 1:50.639 +5.307 11

Результаты второй сессии

Пилот Команда Время Разница Круги 1. З.Мэлони Rodin Motorsport 1:42.468 — 33 2. Д.Кроуфорд DAMS 1:42.661 +0.193 30 3. Р.Миата Rodin Motorsport 1:42.684 +0.216 34 4. А.Хаджар Campos Racing 1:42.712 +0.244 37 5. Э.Фиттипальди Van Amersfoort Racing 1:42.808 +0.340 29 6. Х.Марти Campos Racing 1:42.887 +0.419 38 7. Р.Ферсхор Trident 1:43.201 +0.733 31 8. Ф.Колапинто MP Motorsport 1:43.294 +0.826 36 9. Д.Хаугер MP Motorsport 1:43.337 +0.869 37 10. Д.Дюрксен PHM Racing 1:43.352 +0.884 25 11. Х.-М.Корреа DAMS 1:43.386 +0.918 34 12. Г.Бортолето Invicta Racing 1:43.435 +0.967 48 13. A.Антонелли Prema 1:43.607 +1.139 32 14. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 1:43.749 +1.281 39 15. Р.Станек Trident 1:43.775 +1.307 37 16. О.Берман Prema 1:43.795 +1.327 35 17. Т.Барнард PHM Racing 1:44.124 +1.656 43 18. З.О'Салливан ART Grand Prix 1:45.196 +2.728 36 19. К.Маини Invicta Racing 1:46.956 +4.488 37 20. В.Мартен ART Grand Prix 1:47.453 +4.985 48 21. А.Кордил Hitech GP 1:47.933 +5.465 50 22. П.Арон Hitech GP 1:48.138 +5.670 48

Источник