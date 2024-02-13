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Автоспорт

Кристиан Хорнер присутствовал на обкатке RB20

В минувшую пятницу в Лондоне состоялись слушания с участием Кристиана Хорнера, которого обвиняют в ненадлежащем поведении.

Расследование инициировала материнская компания Red Bull после получения жалобы от одной из сотрудниц Red Bull Racing, которая, как считается, обвиняет Хорнера в «контроле над её поведением и текстовыми сообщениями».

Кристиан Хорнер отрицает все обвинения в свой адрес и отказывается добровольно уходить в отставку. Детальные подробности дела до сих пор неизвестны, но ожидается, что расследование дела руководителя Red Bull Racing не завершится до официальной презентации машины 2024 года Red Bull RB20, запланированной на 15 февраля.

Сегодня чемпионская команда провела обкатку новинки в Сильверстоуне. Британский Sky Sports сообщает, что на трассе присутствовал и Кристиан Хорнер, однако никаких деталей телеканал не приводит. По неподтверждённой информации Хорнер планирует присутствовать и на презентации новой машины.

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