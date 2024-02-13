Вассёр: Сложнее всего было с Тото Вольффом

На презентации новой Ferrari Фредерика Вассёра не могли не спросить о контракте с Льюисом Хэмилтоном…

Фредерик Вассёр: «Мы с Льюисом дружим и общаемся больше двадцати лет. Мы всегда были в контакте, говорили о разных вещах, так что в итоге всё получилось само собой.

Сложнее оказалось позвонить Карлосу Сайнсу. И гораздо сложнее было с Тото Вольффом.

Я не сомневаюсь в профессионализме Карлоса. Он понимает, что нас ждёт длинный и сложный сезон, в котором у него хорошие шансы. Мы полностью поддержим Карлоса. Он предан своему делу, все мы знаем, что должны хорошо сделать свою работу.

Мы хотели получить Льюиса в свою команду. Он – величайшая личность в этой области, гонщик с огромным опытом, для нас это отличный шанс сделать шаг вперёд.

Мы договорились с ним не потому, что недовольны Карлосом. Он отлично справился в прошлом году, и я не сомневаюсь в том, что отлично справится в этом. Карлос – настоящий профессионал, у нас очень хорошие личные отношения. Но мы должны сосредоточиться на будущем».

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