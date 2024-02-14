Эллисон: Время покажет, насколько мы продвинулись

Сегодня Mercedes-AMG F1 Team представила W15, машину 2024 года – изменений много, в том числе у неё новое шасси, новый корпус коробки передач. В плане аэродинамики основное внимание, как всегда, уделялось эффективности: стремление повысить прижимную силу и снизить лобовое сопротивление – задачи, решать которые можно бесконечно. И всё это должно органично сочетаться с работой подвески и шин.

Джеймс Эллисон, технический директор команды, рассказал о том, как шло создание W15.

Джеймс Эллисон: «Разработка любой машины – процесс долгий и разделённый на стадии. Начался он ещё в прошлом году, и создание новой машины позволяет команде внести существенные изменения в конструкцию, что невозможно делать по ходу сезона. Решения об этих изменениях принимались в течение прошлого лета.

В значительной мере наше внимание было направлено на улучшение поведения машины на трассе, ведь задняя часть прошлогодней W14 работала непредсказуемо. Мы приложили большие усилия, стараясь, чтобы обе оси, особенно задняя, позволяли лучше контролировать работу резины, чем это было на предыдущем шасси.

Также мы решали другие задачи – в тех областях, в которых нужно было прибавить, в том числе старались повысить эффективность работы системы DRS, а также улучшить проведение пит-стопов.

Но скорость машин этого поколения во многом зависит от того, как работает днище, как оно взаимодействует с трассой. Будет ли шасси эффективным или нет, определяется тем, как с точки зрения аэродинамики функционирует днище.

Мы считаем, что плодотворно потрудились этой зимой, но в Формуле всё относительно, и только время покажет, насколько нам удалось продвинуться вперёд. Сейчас наша основная задача – научиться в полной мере раскрывать потенциал машины, но нас вдохновляет перспектива участвовать в предстоящей гонке модернизаций, ведь этот регламент ещё не устарел, и предоставляет немало возможностей».

Источник