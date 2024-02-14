Автоспорт
Ф3: Люк Браунинг быстрее всех в финальный день тестов
На трассе Сахир в Бахрейне завершился финальный день предсезонных тестов Формулы 3. Как и в предыдущие дни, гонщики делили трассу с участниками Формулы 2, поэтому работа была разделена на утреннюю и дневную сессии.
С утра Люк Браунинг сразу установил ориентир, проехав круг за 1:46.991 секунды, опередив на полсекунды ближайшего преследователя Алекса Дюнна. Вскоре работа была прервана красными флагами из-за того, что Кин Шилдс остановился за пределами трассы на главной прямой.
После того, как машину гонщика Hitech убрали, тесты продолжились. Молодые пилоты работали по своим программам, когда незадолго до истечения времени на трассе появились двойные жёлтые флаги из-за остановки Николы Цолова в девятом повороте.
Уже после того, как на трассе вновь появились зелёные флаги, Браунинг показал лучшее время – 1:46.566 секунды. Люк, как и Джошуа Дюфек, проехали наибольшую дистанцию – 35 кругов.
После перерыва гонщики вернулись на трассу для участия в трёхчасовой дневной сессии. Гонщики сосредоточились на работе на длинных сериях кругов, поэтому рекордные времена никто не ставил. Работа однажды прерывалась красными флагами из-за остановки Дюфека на выходе из первого поворота.
Под конец сессии гонщики проехали по несколько быстрых кругов, быстрее всех оказался шведский пилот Prema Дино Беганович. Наибольшую дистанцию проехал Леонардо Форнароли – 47 кругов.
В следующий раз гонщики Формулы 3 выедут на трассу через две с половиной недели на первом этапе сезона в Бахрейне.
Быстрые ссылки
Результаты утренней сессии
|Пилот
|Команда
|Время
|Круги
|1. Л.Браунинг
|Hitech Pulse-Eight
|1:46.566
|35
|2. Н.Цолов
|ART Grand Prix
|1:46.825
|32
|3. М.Эстерсон
|Jenzer Motorsport
|1:46.836
|26
|4. М.Стенсхорн
|ART Grand Prix
|1:46.979
|31
|5. Н.Леон
|Van Amersfoort Racing
|1:47.196
|33
|6. Л.ван Хёпен
|ART Grand Prix
|1:47.298
|32
|7. С.Мегетуниф
|Trident
|1:47.323
|32
|8. Л.Форнароли
|Trident
|1:47.327
|28
|9. С.Рамос
|Trident
|1:47.343
|28
|10. А.Дюнн
|MP Motorsport
|1:47.381
|30
|11. К.Мэнселл
|ART Grand Prix
|1:47.387
|34
|12. Т.Трамниц
|MP Motorsport
|1:47.425
|30
|13. О.Гёте
|Campos Racing
|1:47.474
|28
|14. М.Боя
|Campos Racing
|1:47.516
|24
|15. К.Штука
|MP Motorsport
|1:47.524
|27
|16. Д.Беганович
|PREMA Racing
|1:47.536
|32
|17. Ч.Вурц
|Jenzer Motorsport
|1:47.546
|24
|18. Н.Бедрин
|PHM AIX Racing
|1:47.579
|27
|19. Г.Мини
|PREMA Racing
|1:47.645
|31
|20. К.Вуазен
|Rodin Motorsport
|1:47.668
|28
|21. М.Загазета
|Jenzer Motorsport
|1:47.678
|21
|22. Д.Дюфек
|PHM AIX Racing
|1:47.745
|35
|23. Т.Интрафувасак
|PHM AIX Racing
|1:47.770
|25
|24. А.Линдблад
|PREMA Racing
|1:47.888
|32
|25. К.Шилдс
|Hitech Pulse-Eight
|1:48.136
|30
|26. Т.Смит
|ART Grand Prix
|1:48.163
|34
|27. Д.Лоук
|Rodin Motorsport
|1:48.209
|29
|28. С.Флёрш
|Van Amersfoort Racing
|1:48.292
|34
|29. П.Вишницкий
|Rodin Motorsport
|1:48.312
|25
|30. С.Монтойя
|Campos Racing
|1:50.758
|05
Результаты дневной сессии
|Пилот
|Команда
|Время
|Круги
|1. Д.Беганович
|PREMA Racing
|1:48.285
|33
|2. Н.Леон
|Van Amersfoort Racing
|1:48.360
|29
|3. Л.Браунинг
|Hitech Pulse-Eight
|1:48.365
|31
|4. Г.Мини
|PREMA Racing
|1:48.409
|33
|5. А.Линдблад
|PREMA Racing
|1:48.545
|33
|6. М.Боя
|Campos Racing
|1:48.624
|38
|7. М.Стенсхорн
|ART Grand Prix
|1:48.711
|28
|8. О.Гёте
|Campos Racing
|1:48.794
|31
|9. С.Флёрш
|Van Amersfoort Racing
|1:49.015
|32
|10. Н.Бедрин
|PHM AIX Racing
|1:49.062
|28
|11. С.Монтойя
|Campos Racing
|1:49.158
|30
|12. М.Загазета
|Jenzer Motorsport
|1:49.236
|33
|13. Т.Интрафувасак
|PHM AIX Racing
|1:49.413
|25
|14. К.Шилдс
|Hitech Pulse-Eight
|1:49.443
|35
|15. К.Вуазен
|Rodin Motorsport
|1:49.467
|33
|16. П.Вишницкий
|Rodin Motorsport
|1:49.528
|26
|17. Т.Смит
|Van Amersfoort Racing
|1:49.580
|33
|18. М.Эстерсон
|Jenzer Motorsport
|1:49.587
|33
|19. Д.Дюфек
|PHM AIX Racing
|1:49.961
|27
|20. Ч.Вурц
|Jenzer Motorsport
|1:50.259
|26
|21. Л.Форнароли
|Trident
|1:50.950
|47
|22. Д.Лоук
|Rodin Motorsport
|1:51.030
|25
|23. А.Дюнн
|MP Motorsport
|1:51.557
|33
|24. С.Рамос
|Trident
|1:51.722
|36
|25. С.Мегетуниф
|Trident
|1:51.746
|38
|26. К.Штука
|MP Motorsport
|1:51.775
|30
|27. Н.Цолов
|ART Grand Prix
|1:51.789
|41
|28. Т.Трамниц
|MP Motorsport
|1:51.792
|33
|29. Л.ван Хёпен
|ART Grand Prix
|1:51.892
|38
|30. К.Мэнселл
|ART Grand Prix
|1:52.062
|39