Ф3: Люк Браунинг быстрее всех в финальный день тестов

На трассе Сахир в Бахрейне завершился финальный день предсезонных тестов Формулы 3. Как и в предыдущие дни, гонщики делили трассу с участниками Формулы 2, поэтому работа была разделена на утреннюю и дневную сессии.

С утра Люк Браунинг сразу установил ориентир, проехав круг за 1:46.991 секунды, опередив на полсекунды ближайшего преследователя Алекса Дюнна. Вскоре работа была прервана красными флагами из-за того, что Кин Шилдс остановился за пределами трассы на главной прямой.

После того, как машину гонщика Hitech убрали, тесты продолжились. Молодые пилоты работали по своим программам, когда незадолго до истечения времени на трассе появились двойные жёлтые флаги из-за остановки Николы Цолова в девятом повороте.

Уже после того, как на трассе вновь появились зелёные флаги, Браунинг показал лучшее время – 1:46.566 секунды. Люк, как и Джошуа Дюфек, проехали наибольшую дистанцию – 35 кругов.

После перерыва гонщики вернулись на трассу для участия в трёхчасовой дневной сессии. Гонщики сосредоточились на работе на длинных сериях кругов, поэтому рекордные времена никто не ставил. Работа однажды прерывалась красными флагами из-за остановки Дюфека на выходе из первого поворота.

Под конец сессии гонщики проехали по несколько быстрых кругов, быстрее всех оказался шведский пилот Prema Дино Беганович. Наибольшую дистанцию проехал Леонардо Форнароли – 47 кругов.

В следующий раз гонщики Формулы 3 выедут на трассу через две с половиной недели на первом этапе сезона в Бахрейне.

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Время Круги 1. Л.Браунинг Hitech Pulse-Eight 1:46.566 35 2. Н.Цолов ART Grand Prix 1:46.825 32 3. М.Эстерсон Jenzer Motorsport 1:46.836 26 4. М.Стенсхорн ART Grand Prix 1:46.979 31 5. Н.Леон Van Amersfoort Racing 1:47.196 33 6. Л.ван Хёпен ART Grand Prix 1:47.298 32 7. С.Мегетуниф Trident 1:47.323 32 8. Л.Форнароли Trident 1:47.327 28 9. С.Рамос Trident 1:47.343 28 10. А.Дюнн MP Motorsport 1:47.381 30 11. К.Мэнселл ART Grand Prix 1:47.387 34 12. Т.Трамниц MP Motorsport 1:47.425 30 13. О.Гёте Campos Racing 1:47.474 28 14. М.Боя Campos Racing 1:47.516 24 15. К.Штука MP Motorsport 1:47.524 27 16. Д.Беганович PREMA Racing 1:47.536 32 17. Ч.Вурц Jenzer Motorsport 1:47.546 24 18. Н.Бедрин PHM AIX Racing 1:47.579 27 19. Г.Мини PREMA Racing 1:47.645 31 20. К.Вуазен Rodin Motorsport 1:47.668 28 21. М.Загазета Jenzer Motorsport 1:47.678 21 22. Д.Дюфек PHM AIX Racing 1:47.745 35 23. Т.Интрафувасак PHM AIX Racing 1:47.770 25 24. А.Линдблад PREMA Racing 1:47.888 32 25. К.Шилдс Hitech Pulse-Eight 1:48.136 30 26. Т.Смит ART Grand Prix 1:48.163 34 27. Д.Лоук Rodin Motorsport 1:48.209 29 28. С.Флёрш Van Amersfoort Racing 1:48.292 34 29. П.Вишницкий Rodin Motorsport 1:48.312 25 30. С.Монтойя Campos Racing 1:50.758 05

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Время Круги 1. Д.Беганович PREMA Racing 1:48.285 33 2. Н.Леон Van Amersfoort Racing 1:48.360 29 3. Л.Браунинг Hitech Pulse-Eight 1:48.365 31 4. Г.Мини PREMA Racing 1:48.409 33 5. А.Линдблад PREMA Racing 1:48.545 33 6. М.Боя Campos Racing 1:48.624 38 7. М.Стенсхорн ART Grand Prix 1:48.711 28 8. О.Гёте Campos Racing 1:48.794 31 9. С.Флёрш Van Amersfoort Racing 1:49.015 32 10. Н.Бедрин PHM AIX Racing 1:49.062 28 11. С.Монтойя Campos Racing 1:49.158 30 12. М.Загазета Jenzer Motorsport 1:49.236 33 13. Т.Интрафувасак PHM AIX Racing 1:49.413 25 14. К.Шилдс Hitech Pulse-Eight 1:49.443 35 15. К.Вуазен Rodin Motorsport 1:49.467 33 16. П.Вишницкий Rodin Motorsport 1:49.528 26 17. Т.Смит Van Amersfoort Racing 1:49.580 33 18. М.Эстерсон Jenzer Motorsport 1:49.587 33 19. Д.Дюфек PHM AIX Racing 1:49.961 27 20. Ч.Вурц Jenzer Motorsport 1:50.259 26 21. Л.Форнароли Trident 1:50.950 47 22. Д.Лоук Rodin Motorsport 1:51.030 25 23. А.Дюнн MP Motorsport 1:51.557 33 24. С.Рамос Trident 1:51.722 36 25. С.Мегетуниф Trident 1:51.746 38 26. К.Штука MP Motorsport 1:51.775 30 27. Н.Цолов ART Grand Prix 1:51.789 41 28. Т.Трамниц MP Motorsport 1:51.792 33 29. Л.ван Хёпен ART Grand Prix 1:51.892 38 30. К.Мэнселл ART Grand Prix 1:52.062 39

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