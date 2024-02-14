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Ф3: Люк Браунинг быстрее всех в финальный день тестов

На трассе Сахир в Бахрейне завершился финальный день предсезонных тестов Формулы 3. Как и в предыдущие дни, гонщики делили трассу с участниками Формулы 2, поэтому работа была разделена на утреннюю и дневную сессии.

С утра Люк Браунинг сразу установил ориентир, проехав круг за 1:46.991 секунды, опередив на полсекунды ближайшего преследователя Алекса Дюнна. Вскоре работа была прервана красными флагами из-за того, что Кин Шилдс остановился за пределами трассы на главной прямой.

После того, как машину гонщика Hitech убрали, тесты продолжились. Молодые пилоты работали по своим программам, когда незадолго до истечения времени на трассе появились двойные жёлтые флаги из-за остановки Николы Цолова в девятом повороте.

Уже после того, как на трассе вновь появились зелёные флаги, Браунинг показал лучшее время – 1:46.566 секунды. Люк, как и Джошуа Дюфек, проехали наибольшую дистанцию – 35 кругов.

После перерыва гонщики вернулись на трассу для участия в трёхчасовой дневной сессии. Гонщики сосредоточились на работе на длинных сериях кругов, поэтому рекордные времена никто не ставил. Работа однажды прерывалась красными флагами из-за остановки Дюфека на выходе из первого поворота.

Под конец сессии гонщики проехали по несколько быстрых кругов, быстрее всех оказался шведский пилот Prema Дино Беганович. Наибольшую дистанцию проехал Леонардо Форнароли – 47 кругов.

В следующий раз гонщики Формулы 3 выедут на трассу через две с половиной недели на первом этапе сезона в Бахрейне.

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Время Круги
1. Л.Браунинг Hitech Pulse-Eight 1:46.566 35
2. Н.Цолов ART Grand Prix 1:46.825 32
3. М.Эстерсон Jenzer Motorsport 1:46.836 26
4. М.Стенсхорн ART Grand Prix 1:46.979 31
5. Н.Леон Van Amersfoort Racing 1:47.196 33
6. Л.ван Хёпен ART Grand Prix 1:47.298 32
7. С.Мегетуниф Trident 1:47.323 32
8. Л.Форнароли Trident 1:47.327 28
9. С.Рамос Trident 1:47.343 28
10. А.Дюнн MP Motorsport 1:47.381 30
11. К.Мэнселл ART Grand Prix 1:47.387 34
12. Т.Трамниц MP Motorsport 1:47.425 30
13. О.Гёте Campos Racing 1:47.474 28
14. М.Боя Campos Racing 1:47.516 24
15. К.Штука MP Motorsport 1:47.524 27
16. Д.Беганович PREMA Racing 1:47.536 32
17. Ч.Вурц Jenzer Motorsport 1:47.546 24
18. Н.Бедрин PHM AIX Racing 1:47.579 27
19. Г.Мини PREMA Racing 1:47.645 31
20. К.Вуазен Rodin Motorsport 1:47.668 28
21. М.Загазета Jenzer Motorsport 1:47.678 21
22. Д.Дюфек PHM AIX Racing 1:47.745 35
23. Т.Интрафувасак PHM AIX Racing 1:47.770 25
24. А.Линдблад PREMA Racing 1:47.888 32
25. К.Шилдс Hitech Pulse-Eight 1:48.136 30
26. Т.Смит ART Grand Prix 1:48.163 34
27. Д.Лоук Rodin Motorsport 1:48.209 29
28. С.Флёрш Van Amersfoort Racing 1:48.292 34
29. П.Вишницкий Rodin Motorsport 1:48.312 25
30. С.Монтойя Campos Racing 1:50.758 05

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Время Круги
1. Д.Беганович PREMA Racing 1:48.285 33
2. Н.Леон Van Amersfoort Racing 1:48.360 29
3. Л.Браунинг Hitech Pulse-Eight 1:48.365 31
4. Г.Мини PREMA Racing 1:48.409 33
5. А.Линдблад PREMA Racing 1:48.545 33
6. М.Боя Campos Racing 1:48.624 38
7. М.Стенсхорн ART Grand Prix 1:48.711 28
8. О.Гёте Campos Racing 1:48.794 31
9. С.Флёрш Van Amersfoort Racing 1:49.015 32
10. Н.Бедрин PHM AIX Racing 1:49.062 28
11. С.Монтойя Campos Racing 1:49.158 30
12. М.Загазета Jenzer Motorsport 1:49.236 33
13. Т.Интрафувасак PHM AIX Racing 1:49.413 25
14. К.Шилдс Hitech Pulse-Eight 1:49.443 35
15. К.Вуазен Rodin Motorsport 1:49.467 33
16. П.Вишницкий Rodin Motorsport 1:49.528 26
17. Т.Смит Van Amersfoort Racing 1:49.580 33
18. М.Эстерсон Jenzer Motorsport 1:49.587 33
19. Д.Дюфек PHM AIX Racing 1:49.961 27
20. Ч.Вурц Jenzer Motorsport 1:50.259 26
21. Л.Форнароли Trident 1:50.950 47
22. Д.Лоук Rodin Motorsport 1:51.030 25
23. А.Дюнн MP Motorsport 1:51.557 33
24. С.Рамос Trident 1:51.722 36
25. С.Мегетуниф Trident 1:51.746 38
26. К.Штука MP Motorsport 1:51.775 30
27. Н.Цолов ART Grand Prix 1:51.789 41
28. Т.Трамниц MP Motorsport 1:51.792 33
29. Л.ван Хёпен ART Grand Prix 1:51.892 38
30. К.Мэнселл ART Grand Prix 1:52.062 39

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Ф3: Люк Браунинг быстрее всех в финальный день тестов

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