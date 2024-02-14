Карлос Сайнс: Мне заранее сказали о переходе Хэмилтона

В 2025 году Льюис Хэмилтон перейдёт в Ferrari, заменив в итальянской команде Карлоса Сайнса. На презентации SF-24 испанский гонщик рассказал, что его удивила новость о контракте семикратного чемпиона мира со Скудерией, но он узнал о ней за несколько недель до официального объявления.

Карлос Сайнс: «Думаю, подобная новость для всех в Формуле 1 стала сюрпризом. Что касается меня, то, как вы понимаете, я узнал об этом переходе несколько раньше, чем остальные. У меня было несколько недель, чтобы свыкнуться с этим фактом и подготовиться к презентации машины, первому запуску и первой гонке сезона.

Как я сказал, у меня было время, чтобы всё осмыслить, сделать выводы и полностью сосредоточиться на сезоне 2024 года».

Несмотря на разочарование из-за потери места в команде, Карлос считает, что несколько сезонов, которые он провёл в Ferrari, сделали его привлекательной кандидатурой для других команд: «Я считаю, что мне повезло выступать за Ferrari. Впереди ещё один сезон, после которого я смогу говорить, что четыре года был гонщиком Ferrari. Любому гонщику только на пользу, если он может про себя сказать, что выступал за Скудерию.

Ко всему прочему, я выигрывал гонки с Ferrari, стартовал с поулов, поднимался на подиумы и помог команде стать лучше, сделать шаг вперёд, так что у меня только позитивные впечатления от выступлений за эту команду.

Не могу дождаться, что ждёт меня в будущем, но я уверен, что это будет что-то хорошее».

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