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Ландо Норрис поделился первыми впечатлениями о MCL38

В среду McLaren провела обкатку новой машины MCL38. В рамках съёмочного дня команда могла проехать 200 километров, и после завершения испытаний Ландо Норрис поделился первыми впечатления о новинке, за рулём которой ему предстоит выступать в 2024 году.

Ландо Норрис: «По сравнению с прошлыми годами, на мой взгляд, сейчас мы находимся в гораздо лучшей форме. Это хорошо не только для меня, но и для команды, поскольку придаёт всем уверенность и мотивацию.

Никогда не хочется начинать сезон, понимая, что не сможешь рассчитывать на хорошие результаты. Сегодня впервые за долгое время можно сказать, что мы подготовились так, как и должна была подготовиться команда Формулы 1.

Я с нетерпением жду возвращения за руль. Предстоит ответить на многие вопросы – для этого нужно приехать в Бахрейн и атаковать на пределе. Тогда мы увидим, чего нам реально удалось достичь, но я уже воодушевлён».

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