Леклер: Я узнал о Льюисе до продления своего контракта

В следующем сезоне новым напарником Шарля Леклера станет Льюис Хэмилтон. Неожиданная новость о переходе Льюиса в Ferrari появилось спустя несколько дней после того, как Шарль продлил свой контракт с итальянской командой. На презентации Ferrari SF-24 Леклер подтвердил, что уже знал о приходе Хэмилтона в Скудерию, когда подписывал свой контракт.

«Подобного рода контракты не заключаются в одночасье – на это требуется время, и я был в курсе переговоров ещё до того, как подписал свой контракт, поэтому для меня новость не стала сюрпризом, – приводит слова Шарля Леклера Racingnews365. – Льюис невероятный гонщик, самый успешный в истории. У него огромный опыт, которым он поделится с командой и со мной, что хорошо.

Карлос тоже великолепный гонщик, с которым нам предстоит провести ещё один сезон, и мы вместе постараемся как можно лучше сделать свою работу.

Мы с Льюисом уже общались после того, как о переходе было сообщено официально. Мы с ним переписывались.

Всегда интересно, когда у тебя новый напарник, поскольку у него можно научиться иному подходу к работе и пилотированию. Тем более, что мой новый напарник – семикратный чемпион мира».

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