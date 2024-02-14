Шарль Леклер: Машина уже лучше прошлогодней

После презентации новой машины в Ferrari провели её обкатку в Фьорано в рамках съёмочного дня – и Шарль Леклер остался доволен своими ощущениями.

Шарль Леклер: «Я помню, что после первого круга в прошлом году, или после нескольких кругов, я был не очень доволен поведением машины. Управлять ей оказалось очень, очень сложно. Сейчас этой проблемы нет. Машина ведёт себя гораздо лучше.

Впрочем, это не говорит о её конкурентоспособности. Соперники тоже сделали шаг вперёд, и если их машины окажутся быстрее, нам нужно будет работать над скоростью. Сегодня есть множество технологий, позволяющих увеличить прижимную силу. И над этим инженеры работают постоянно.

Машина 2023 года была чрезвычайно чувствительна к изменению направления ветра и внешних условий. Из-за этого нам было очень сложно добиваться от неё максимума, поскольку как только один из этих элементов слегка менялся, поведение машины становилось совершенно другим. И над этим мы серьёзно работали.

Судя по работе на симуляторе, мы сделали большой шаг вперёд, но не будем спешить с выводами. На реальной трассе пока я проехал лишь несколько кругов, но машина была обвешана камерами и я не атаковал».

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