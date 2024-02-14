Следить

Автоспорт

Шарль Леклер: Машина уже лучше прошлогодней

После презентации новой машины в Ferrari провели её обкатку в Фьорано в рамках съёмочного дня – и Шарль Леклер остался доволен своими ощущениями.

Шарль Леклер: «Я помню, что после первого круга в прошлом году, или после нескольких кругов, я был не очень доволен поведением машины. Управлять ей оказалось очень, очень сложно. Сейчас этой проблемы нет. Машина ведёт себя гораздо лучше.

Впрочем, это не говорит о её конкурентоспособности. Соперники тоже сделали шаг вперёд, и если их машины окажутся быстрее, нам нужно будет работать над скоростью. Сегодня есть множество технологий, позволяющих увеличить прижимную силу. И над этим инженеры работают постоянно.

Машина 2023 года была чрезвычайно чувствительна к изменению направления ветра и внешних условий. Из-за этого нам было очень сложно добиваться от неё максимума, поскольку как только один из этих элементов слегка менялся, поведение машины становилось совершенно другим. И над этим мы серьёзно работали.

Судя по работе на симуляторе, мы сделали большой шаг вперёд, но не будем спешить с выводами. На реальной трассе пока я проехал лишь несколько кругов, но машина была обвешана камерами и я не атаковал».

Источник

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Футбол

Нападника Спартака Промеса засудили до 6 років за контрабанду понад 1350 кг кокаїну

Автоспорт

Шарль Леклер: Машина уже лучше прошлогодней

Футбол

Малкин прокомментировал решение ИИХФ о продлении отстранения России

Бокс

Прайс признался, что сожалеет о том, что тренировался с Ленноксом Льюисом

Футбол

Манчестер Сити на несколько недель лишился основного защитника

Теннис

Доха. Леся Цуренко против Наоми Осаки в третьем круге: превью матча

Футбол

Анчелотти: Это была лучшая игра Лунина

Бокс

Усик – в тройке, Лопес – выбыл. The Ring обновил рейтинг лучших боксеров

Футбол

Гвардиола: Копенгаген — сильнейший соперник. Когда люди думают иначе — это не так

Баскетбол

Сакраменто с Лэнем уступил Финиксу, Бостон Михайлюка победил Бруклин в регулярном чемпионате НБА

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Автоспорт