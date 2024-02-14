В Haas опубликовали график работы на тестах

В Haas объявили график работы гонщиков на предсезонных тестах, которые пройдут в Бахрейне с 21 по 23 февраля.

В американской команде решили разделить каждый день тестов между основными гонщиками. В среду первым за руль VF-24 сядет Кевин Магнуссен, а в дневной сессии его заменит Нико Хюлкенберг. По такому же графику гонщики отработают и заключительный день тестов.

Во второй день график будет обратным – в утренней сессии за руль сядет Хюлкенберг, а днём работу на трассе продолжит Магнуссен.

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