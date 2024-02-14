Зак Браун: Амбиции McLaren – подиумы и несколько побед

В среду команда McLaren представила машину MCL38 и сразу провела первичную обкатку новинки в Сильверстоуне. Исполнительный директор McLaren Зак Браун рассказал, что MCL38 оставила положительное первое впечатление, и в команде рассчитывают бороться за победы в отдельных гонках в предстоящем сезоне.

Зак Браун: «Мы хорошо провели зиму и чувствуем, что находимся в хорошей форме. Команда довольна темпами развития. По ощущениям, мы прогрессируем в темпе, который задали во второй половине прошлого года.

Если считать, что наши данные точны, то мы должны довольно сильно начать сезон. Конечно, мы не знаем, какого прогресса достигли соперники, но мы определённо чувствуем, что сделали шаг вперёд.

Какие у меня ожидания от команды? Я бы назвал это не ожиданиями, а амбициями, ведь соперники не стоят на месте, и мы не знаем, чего они уже добились. Наши надежды, наши цели, наши амбиции заключаются в том, чтобы сделать шаг вперёд.

В прошлом году мы заняли четвёртое место в Кубке конструкторов, но во второй половине сезона наша команда была второй или третьей по скорости. Так что наши амбиции заключаются в том, чтобы двигаться дальше вперёд.

Я не вижу причин, почему мы не сможем выигрывать гонки в какой-то момент сезона. Много подиумов и несколько побед – таковы наши амбиции».

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