Чандхок: Антонелли лучший гонщик со времён Ферстаппена

Руководитель Mercedes Тото Вольфф говорил, что не станет спешить с поиском замены Льюису Хэмилтону, который в 2025 году продолжит карьеру в Ferrari. Однако в прессе уже называют одного из вероятных кандидатов – 17-летнего итальянца Кими Антонелли.

В 2024-м участнику молодёжной программы Mercedes предстоит провести дебютный сезон в Формуле 2. Недавно Кими участвовал в частных тестах за рулём машины Формулы 3, о результатах которых стало известно бывшему гонщику, а ныне телевизионному эксперту Каруну Чандхоку.

«Судя по тому, какие отзывы я слышал об Антонелли, он особенный гонщик, – написал Карун в социальных сетях. – Я разговаривал с инженерами Ф3, которые работали с ним на частных тестах. Они говорят, что он лучший гонщик за рулём Формулы 3 со времён Макса Ферстаппена!

В 2007-м авантюра McLaren с приглашением в команду дебютанта Льюиса Хэмилтона сработала».

Считается, что в Mercedes готовы рассмотреть вариант с приглашением Антонелли, хотя Тото Вольфф и говорил, что не хочет спекулировать на тему, связанную с будущим молодого Кими.

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