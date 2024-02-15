Деймон Хилл тоже выступит в Аделаиде

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл выступит ан фестивале скорости в Аделаиде, который пройдёт 16-17 марта, между этапами в Саудовской Аравии и Австралии.

Деймон хорошо знает трассу, он выступал в Аделаиде с 1993 по 1995 год за рулём Williams, там произошло памятное столкновение с Михаэлем Шумахером в 1994-м, решившее судьбу чемпионского титула.

Хилл присоединится к Валттери Боттасу , Гюнтеру Штайнеру и своему коллеге по Sky Sports Дэвиду Крофту. Он выступит в Большом шатре, где ответит на вопросы болельщиков и примет участие в автограф-сессии.

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