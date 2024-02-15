Экклстоун: Я советую Хорнеру ничего не предпринимать

Берни Экклстоуна связывают с Кристианом Хорнером давние приятельские отношения, и в 2012 году руководитель команды Red Bull Racing даже был свидетелем на свадьбе экс-главы менеджмента Формулы 1. Не стоит удивляться, что в сложной ситуации, в которой сейчас оказался Хорнер, Экклстоун пытается по-своему повлиять на развитие событий, старается как-то успокоить друга и советует ему, как действовать.

«Компания Red Bull у всех на виду, и там хотят получить ответы на некоторые вопросы, – приводит слова Экклстоуна агентство DPA. – Мы с Кристианом давние друзья, и теперь его в чём-то обвиняют. Но если это не будет доказано, то он невиновен».

В интервью AFP Экклстоун дал более развёрнутый комментарий: «Я советую Кристиану вести себя тихо, ничего не предпринимать, занять выжидательную позицию и следить за развитием событий.

Мы с ним тесно контактируем. Проблема в том, что когда вас в чём-то обвиняют, то у вас сразу появляется множество врагов. Я лишь надеюсь, что кому-то удастся побеседовать по отдельности и с ним, и с той женщиной (из-за которой разгорелся весь этот скандал), и это позволит во всём разобраться.

Мне кажется, после смерти Дитриха Матешица образовался некий вакуум. Разные люди, заняв разные должности, увидели возможность придумать всякие истории, чтобы досадить Хорнеру. Они хотят его скинуть, хотя он добился огромных успехов и невероятно много сделал не только для этой команды, но и для Формулы 1 в целом».

Источник