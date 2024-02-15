Эллисон: Мы сделали всё, что хотели сделать

Вернувшись на пост технического директора команды Mercedes Джеймс Эллисон рассказал о работе с новой машиной…

Джеймс Эллисон: «Работая над компоновкой новой машины для следующего сезона, вы продолжаете участвовать в гонках. Это происходит одновременно. Говоря о компоновке, я имею в виду расположение двигателя в шасси, геометрию задней подвески, коробку передач и расположение гонщика в кокпите.

Всё это нужно планировать летом предшествующего года. Это требует огромных затрат и времени, но вы должны это сделать, чтобы в межсезонье на стендовых испытаниях и в симуляторе убедиться, что эти решения оправдывают ваши надежды.

В работе с W15 мы сделали всё, что хотели сделать, но некоторые аспекты не имеют границ, поэтому вы никогда не можете быть полностью удовлетворены. Мы не увидим результат, пока не проверим машину на трассе. В Формуле 1 всё относительно. Достаточно ли хорошо мы поработали, покажет время, сейчас мы не знаем, над чем работали остальные.

Ограничение расходов заставило нас сосредоточиться на определённых областях. Новый аэродинамический обвес и новое шасси отняли значительную часть имеющихся ресурсов. Но именно на этом мы сосредоточились. В других частях машины мы не пытались «изобрести колесо», что позволило нам раскрыть два этих направления, и мы считаем, что это хорошее и важное применение наших усилий.

Время на круге зависит от эффективности аэродинамики, по ходу сезона планируется дальнейшее развитие, результаты которого станут заметны к возвращению в Европу. Некоторые программы не будут реализованы, но такова природа экспериментов. Если работать достаточно интенсивно и проводить широкий спектр экспериментов, то к моменту возвращения в Европу машина должна выглядеть достойно.

Особое внимание уделено стабилизации непредсказуемой задней оси. Гонщикам это очень не нравилось. В начале поворота, на торможении и входе в поворот, задняя ось должна быть стабильной, а на апексе должна уверенно в него заходить. Мы сделали для этого всё возможное.

Кроме того, мы провели ряд работ в областях, где необходимо прибавить, включая DRS и эффективность пит-стопов. Мы всегда были очень хороши в проведении пит-стопа за стабильный отрезок времени, что является ключевым фактором. Но при этом уступали лидерам три-четыре десятых. Надеюсь, в этом году отставание сократится».

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