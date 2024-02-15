Ферстаппен: Необязательно устанавливать новые рекорды

На презентации машины Red Bull RB20 Макс Ферстаппен признал, что в новом сезоне будет сложно повторить рекорды 2023 года, но перед командой и не стоит такая цель.

Макс Ферстаппен: «Мы собрались в Милтон-Кинсе, чтобы представить Red Bull RB20. Презентация новой машины всегда волнительная, поскольку мы видим результаты огромного труда всей команды.

Перед началом этого сезона у меня такой же настрой, как и перед началом прошлого. Я рад возвращению за руль – скоро узнаем, насколько наша машина конкурентоспособна. В прошлом году у нас получился невероятный сезон, ведь мы выиграли столько гонок и побили не один рекорд. В 2024-м будет сложно повторить что-то подобное, но это и не является целью.

Конечно, мы хотим победить и стать чемпионами, но для этого необязательно устанавливать новые рекорды.

Команда двадцать лет выступает в Формуле 1, и половину этого времени я являюсь её частью. Для меня Red Bull Racing стала второй семьёй, в которой я вырос. Мне интересно, каких ещё результатов мы сможем вместе добиться в будущем.

Мои первые впечатления о машине? Она здорово выглядит, но главное, чтобы RB20 была быстрой. Мы работали, чтобы сделать её такой, и продолжим эту работу на тестах в Бахрейне».

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