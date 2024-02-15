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Шарль Леклер: Двух-трёх побед мне недостаточно

В прошлом году команда Ferrari одержала всего одну победу в Формуле 1 – Карлос Сайнс финишировал первым в Сингапуре. Его напарник Шарль Леклер рассчитывает, что в 2024-м результаты команды будут гораздо выше.

Отвечая на презентации новой машины SF-24 на вопрос, будет ли он доволен сезоном, если одержит две-три победы, Шарль сказал: «Нет, этого недостаточно. Я хочу выиграть как можно больше гонок, а сколько их будет – посчитаем в конце года.

Пока рано спешить с прогнозами, поскольку только после первой гонки сезона мы узнаем, насколько конкурентоспособны. Конечно, цели зависят от нашей формы, но второго или третьего места мне недостаточно. Я хочу выиграть столько гонок, сколько будет возможно».

Отвечая на вопрос, придают ему рекорды Макса Ферстаппена мотивацию или оказывают дополнительный прессинг, Леклер заявил: «Никакого прессинга. Что касается мотивации, то я всегда максимально мотивирован, поэтому очень сложно быть ещё сильнее мотивированным. Я очень мотивирован и голоден до побед.

В 2023-м у меня не было побед, поэтому мне не терпится вернуться на вершину подиума вместе с Ferrari».

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