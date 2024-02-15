В Red Bull рассказали, какие области улучшили в RB20

В прошлом году Red Bull Racing выиграла все гонки сезона, кроме одной. Технический директор чемпионской команды Пьер Ваше объяснил это не только преимуществом машины RB19, но и тем, что соперники выступили хуже своих возможностей.

Пьер Ваше: «Мы хорошо поработали, но я бы не сказал, что мы сделали что-то выдающееся. Мы выявили множество слабых мест у машины 2022 года и просто исправили их в RB19. Мы не смогли решить все проблемы, но команда смогла устранить слабые места и добиться результатов на трассе.

Преимущество нашей машины, в том числе, связано со слабостью соперников – мы не ожидали, что окажемся впереди в одиночестве. Я имею в виду, что в 2023-м по сравнению с 2022-м некоторые не то, что не прибавили, а наоборот, сделали шаги назад.

Конечно, я не сбрасываю со счётов то, что удалось сделать нам – команда отлично поработала, но всё познаётся в сравнении. Если бы соперники навязали нам плотную борьбу, то люди бы сказали, что у нас не такая и хорошая машина. Вот, что я имею в виду».

Говоря о машине RB20 для сезона 2024 года, Ваше отметил, что инженеры постарались устранить недостатки, которыми обладала предшественница: «Конечно, мы сможем сделать шаг вперёд c RB20.

Макс Ферстаппен неоднократно говорил, что наши возможности по атаке поребриков и медленных поворотов не самые выдающиеся по сравнению с некоторыми другими командами. Очевидно, что это именно та область, которую мы стремились улучшить».

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