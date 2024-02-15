В сети появились фотографии с презентации Red Bull

Презентация Red Bull Racing, на которой будет представлена машина RB20 для сезона 2024 года, начнётся в 22:30 по московскому времени. Однако журналисты уже собрались в Милтон-Кинсе, и в сети появились первые фотографии с базы чемпионской команды.

На первом снимке рядом с RB20 сфотографированы гонщики Макс Ферстаппен и Серхио Перес, а также руководители и ведущие инженеры команды, в числе которых есть Кристиан Хорнер.

На второй фотографии RB20 на сцене, подготовленная для официальной съёмки.

Источник