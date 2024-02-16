De Telegraaf: Хорнера обвиняют в домогательствах

Голландский таблоид De Telegraaf сообщает новые подробности расследования, которое ведётся в отношении руководителя Red Bull Racing Кристиана Хорнера.

Представители австрийского концерна, команды и сам Хорнер не дают комментариев по сути дела, но из ранних сообщений прессы стало известно, что против него инициировано расследование в связи с обвинением в «ненадлежащем поведении».

Британская газета The Sun утверждала, что жалобу против него подала одна из сотрудниц команды – Хорнер был обеспокоен её поведением и «ясно дал понять, что недоволен». Сотрудница продолжила жаловаться на его «контролирующее» поведение, что и привело к кризису.

Однако у De Telegraaf совсем иные сведения. Якобы Хорнера обвиняют в домогательствах к одной из сотрудниц команды, которой он регулярно и продолжительное время рассылал сообщения сексуального характера.

По данным издания, Хорнер сделал всё возможное, чтобы дело не вышло в публичную плоскость. Сообщается, что 3 февраля его адвокаты предложили сотруднице выплатить компенсацию в размере 650 тысяч фунтов стерлингов (760 тысяч евро).

После того, как обвинения стали известны главе концерна Red Bull Марку Матешицу и Оливеру Минцлаффу, который отвечает за всю спортивную деятельность Red Bull, делу дали официальный ход. По данным De Telegraaf Кристиан Хорнер не отстранён от должности руководителя команды, поскольку его поддерживает Чалерм Ювидья, которому принадлежит 51% акций Red Bull.

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