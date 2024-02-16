Следить

Автоспорт

Эдди Джордан: Позор командам – большим и малым

Бывший владелец собственной команды, популярный эксперт Эдди Джордан в подкасте Formula For Success сожалел о том, что в предстоящем сезоне впервые в истории Формулы 1 не появится ни одного новичка…

Эдди Джордан: «Не могу передать словами, как я расстроен. В этом вина всех десяти команд. Это ужасно. Негативная тенденция.

Позор командам – большим и малым – за то, что они не дали молодым гонщикам себя проявить. Нам просто некого будет назвать «Лучшим дебютантом» по итогам сезона. В этом году такой номинации просто нет. И это неправильно.

Я бы пригласил в Формулу 1 Лиама Лоусона – он здорово поработал в прошлом году и заслужил это право. Есть ещё один молодой гонщик, о котором не все знают, но он – бразилец, а нам нужны бразильцы в Формуле 1 – Фелипе Другович. Он выиграл титул в Формуле 2 даже с большим отрывом, чем Оскар Пиастри. Именно его я пригласил бы прежде всего.

Мы видели, как здорово выступали Пике, Сенна и Фиттипальди – великие чемпионы. У Бразилии большая история в автоспорте. В своё время эта страна блистала в Формуле 1, а сейчас никого нет. Так что я выбрал бы Фелипе.

Мне всегда нравились молодые гонщики. Михаэль Шумахер, потом его брат Ральф – я дал им шанс. А если вернуться в 1982-й, то и Сенна с моей помощью проехал свою первую сессию в Формуле 3».

Источник

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Хоккей

Прометей уверенно победил Валмиеру в Латвийско-эстонской баскетбольной лиге

Теннис

Теннисистка из Румынии об академии Муратоглу: «Это правда, что с раннего возраста спортсменам там дают определенные препараты»

Футбол

Торино – Лечче 2:0: обзор матча Серии А

Автоспорт

Эдди Джордан: Позор командам – большим и малым

Баскетбол

А ви знали, що Шапаренко – фанат баскетболу? Микола спробував спрогнозувати чемпіона НБА та обрав кращого між Леброном та Джорданом

Бокс

О’Шаки и Абрахам устроят прекрасный бой. На это стоит посмотреть

Футбол

Арсенал назвал цену на своего звездного вингера

Теннис

Роттердам. Де Минор победил Рублева на пути в полуфинал и дальше сыграет против Димитрова

Футбол

Де Брейне – лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Автоспорт

Сайнс: Надеюсь, у меня ещё будут шансы побороться за титул

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Автоспорт