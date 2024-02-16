Элбон: Ситуация на рынке пилотов быстро меняется

Решение Льюиса Хэмилтона перейти из Mercedes в Ferrari после окончания сезона досрочно открыло сезон переходов. И если в это межсезонье все команды сохранили состав, то в следующее переходов будет много.

Одна из ключевых персон на рынке – выступающий сейчас за Williams Алекс Элбон. По слухам, он уже получил предложение от Red Bull и Mercedes, теперь у него есть возможность выбрать лучший для себя вариант, а пока он сосредоточен на работе в Williams.

Алекс Элбон: «Не стану отрицать, что разговоров по поводу моего будущего ходит множество. Но это не моя сфера деятельности, пусть этим занимается мой менеджер. Я сосредоточен на пилотировании.

Впереди сезон с Williams. Мне очень интересно увидеть, какого прогресса мы добьёмся с FW46, как она поведёт себя в Бахрейне, в четырёх — пяти — шести первых гонках, почувствовать результаты нашей общей работы.

Сейчас я полностью сосредоточен на Williams. Я вижу себя в этой команде. Скорость прогресса для меня тоже очень важна, так что время покажет.

Ситуация на рынке пилотов быстро меняется, вы и сами отлично знаете, что слухам не стоит верить».

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