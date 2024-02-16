Ферстаппен: Мои отношения с Хорнером не изменились

На презентации новой машины Red Bull RB20 журналисты не могли не спросить Макса Ферстаппена о сложной ситуации, в которой оказался Кристиан Хорнер. В отношении руководителя Red Bull Racing проходит расследование, связанное с обвинениями в ненадлежащем поведении.

В европейской прессе даже появились сообщения, что первопричиной проблем Хорнера мог стать конфликт с Йосом Ферстаппеном, отцом трёхкратного чемпиона мира. В свою очередь Макс уверяет, что отношений между ним и Хорнером не изменились.

«Я не знаю, кому нравится писать подобные вещи [о конфликте его отца с Хорнером], – заявил Макс на презентации. – У меня с Кристианом всё, как обычно. У нас очень хорошие отношения. За последнее время мы виделись несколько раз, когда я работал на симуляторе, и во вторник во время съёмочного дня. Мы вместе многого достигли, поэтому внезапно между нами ничего не изменится.

Я всегда стараюсь оставаться нейтральным и не поддаваться эмоциям. У меня много других дел. Конечно, мы готовимся к сезону, но Формула 1 – не единственное, о чём я думаю в своей жизни. Когда я дома, то провожу время с семьёй и друзьями. У меня есть свои интересы, и я занят, работая над проектами с перспективой в несколько лет.

Я не сижу дома целыми днями с телефоном, постоянно обновляя ленту новостей – это очень плохая жизнь. Как я сказал, я занимаюсь многими другими вещами, которые мне интересны, и это помогает оставаться в здравом уме. Я не могу постоянно думать о том, что происходит в Формуле 1. Для меня это не жизнь».

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