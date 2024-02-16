Ферстаппен: У Льюиса с Mercedes будут неловкие моменты

О переходе Льюиса Хэмилтона из Mercedes в Ferrari было объявлено за год до этого события. Макс Ферстаппен считает, что из-за этого между Льюисом и его нынешней командой будут возникать неловкие моменты по ходу предстоящего сезона.

Макс Ферстаппен: «Думаю, нет ничего удивительного в том, что он в конце концов перешёл в Ferrari. Если выступать за Ferrari было его детской мечтой, то он всё правильно сделал.

Насколько я понимаю, произошла утечка информации, поэтому им пришлось так рано анонсировать этот переход. Нет сомнений, что по ходу сезона между ними будут возникать неловкие моменты. Несмотря на то, что они вместе многого достигли, Льюис больше не сможет быть вовлечён во все дела команды. Но его переход в Ferrari не шокирует.

Нет сомнений, что у Льюиса великолепные отношения со всеми в Mercedes и с Тото Вольффом. Однако Тото знает, что в какой-то момент будет вынужден сказать Льюису: «Знаешь, мы добились заметных успехов, но ты больше не можешь приходить на брифинги». Это нормальная ситуация для Формулы 1, но всё равно немного странная. Но они профессионалы и справятся.

Не будет такого, что Льюис с командой внезапно станут врагами. Они много добились вместе, и команда продолжит его поддерживать, но не сможет делиться некоторыми разработками. Но когда Льюис будет садиться за руль, вся команда предпримет максимум усилий, чтобы вместе с ним выиграть гонку».

Отвечая на вопрос, не рассматривает ли он переход в Ferrari, Макс сказал: «Я мечтаю о победах в гонках. Я с большим уважением отношусь к бренду Ferrari и надеюсь, что многие команды, в том числе они, будут бороться за победы. Но в данный момент я доволен своей командой и не думаю, что куда-то уйду».

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