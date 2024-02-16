Карлос Сайнс: Нужно всё обдумать и принять верное решение

Карлос Сайнс начинает сезон зная, что это его последний год в Ferrari – в 2025-м его заменит Льюис Хэмилтон. Испанец не знает, где продолжит карьеру, но понимает, что это решение сыграет важную роль…

Карлос Сайнс: «Я пока не знаю, в какой команде буду выступать. Есть время подумать. Вариантов много, и в ближайшие месяцы мне предстоит принять важное решение.

Сценарий изменился. Возможно, впереди самые важные три или четыре года в моей карьере, поэтому я хочу быть уверен, что окажусь в нужном месте в нужное время. Не следует торопиться. Нужно всё спокойно обдумать, выслушать все предложения, рассмотреть все варианты.

Впереди мой четвёртый сезон в роли гонщика Ferrari. Это привилегия. После Ferrari вы можете перейти в любую команду, это хорошая школа и высокий статус. Я выигрывал гонки за Ferrari, стартовал с поула, поднимался на подиум. Думаю, я помог этой команде стать лучше, у меня позитивные ощущения от этих сезонов.

С нетерпением хочу узнать, что ждёт меня в будущем, и я уверен, что всё будет хорошо».

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