Нико Росберг: Я не планирую возвращаться в Формулу 1

Пресса уже составила большой список кандидатов на замену Льюиса Хэмилтона в Mercedes. Немецкое издание Suddeutsche Zeitung обратилось к чемпиону мира 2016 года Нико Росбергу с вопросом, готов ли он вернуться в Формулу 1 и заменить Льюиса, если получит такое предложение.

«Для меня всё закончилось, я не планирую возвращаться, – ответил Нико. – Я с большим уважением отношусь к опасности.

Я не могу вернуться, поскольку у меня уже просто ничего не получится. Мне пришлось бы целый год интенсивно готовиться, чтобы натренировать нейронные связи головного мозга.

Гонщик должен очень быстро реагировать на максимальной скорости и быть предельно точным. Я растерял эти навыки после долгого перерыва. Мышцы тела тоже подвергаются очень большой нагрузке, ведь только чтобы удерживать руль, нужно противодействовать центробежным силам».

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