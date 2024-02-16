Сайнс: Надеюсь, у меня ещё будут шансы побороться за титул

Подписывая контракт с Ferrari, Карлос Сайнс рассчитывал побороться за титул, но его лучшим достижением остаются два пятых места в личном зачёте в 2021-м и в 2022 году. Испанский гонщик надеется, что в дальнейшей карьере у него ещё будут шансы побороться за титул.

Карлос Сайнс: «Надеюсь, в этом году будет мой не последний шанс побороться за титул. На рынке пилотов много вариантов на 2025 год, и я постараюсь найти наиболее интересный для себя с точки зрения борьбы за титул.

Меня ждёт важный год, поскольку я продолжу выступать в красном гоночном комбинезоне и по-прежнему стремлюсь стать чемпионом мира вместе с Ferrari. У меня есть ещё одна попытка для этого, но если говорить о моей глобальной задаче, то она заключается в том, чтобы выиграть титул.

В идеале хотелось бы это сделать в этом году, но если этого не произойдёт, то я надеюсь, что в будущем у меня ещё будут возможности побороться за титул».

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