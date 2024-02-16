Серхио Перес: Хочу провести ещё несколько лет в Red Bull

Контракт Серхио Переса с Red Bull Racing истекает в конце 2024 года. По слухам, в команде уже рассматривают несколько кандидатов на замену мексиканскому гонщику, в том числе Даниэля Риккардо и Алекса Элбона.

На презентации новой машины RB20 Серхио заявил, что его не беспокоят слухи о том, что команда может не предложить ему новый контракт.

Серхио Перес: «В этом году большинство гонщиков захотят как можно раньше определиться со своими контрактами. Я же сосредоточен на том, чтобы успешно провести сезон, а всё остальное сложится само собой. До тех пор, пока ты показываешь результаты на трассе, проблем нет.

Меня не беспокоят всевозможные слухи. Моя главная цель – добиться успеха на трассе. Я уже много лет в этом бизнесе, поэтому знаю, как всё работает. Сейчас все эти слухи меня беспокоят намного меньше, чем раньше. Главное постараться получить удовольствие от гонок, а всё остальное сложится само собой.

Предстоит очень напряжённое начало сезона, поэтому я пока сосредоточен на первых гонках и не думал о долгосрочных планах. Я не хочу ставить себе временные рамки. Сейчас важно добиться максимум возможного в первых пяти гонках.

Мысли и разговоры о будущем отнимут у меня энергию, а я не хочу отвлекаться. Я выступаю за великолепную команду. Посмотрим, что нас ждёт. В идеале я бы хотел провести ещё несколько лет в Red Bull.

Я чувствую себя уверенно благодаря опыту, полученному в прошлом году. Важно учиться на ошибках. Мне предстоит провести четвёртый сезон в Red Bull, и я ожидаю, что буду в своей лучшей форме. Важно использовать любую возможность и прогрессировать по ходу всего года.

Впереди длинный сезон, поэтому важно не то, как мы его начнём в Бахрейне, а на какой позиции я окажусь на финише в Абу-Даби. Моя задача на этот год – постоянно прогрессировать».

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