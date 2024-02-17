Брандл: Для Mercedes это прощальные гастроли Льюиса

Мартин Брандл уверен, что Льюис Хэмилтон, проводя свой последний сезон в составе Mercedes, будет максимально выкладываться до последнего круга финальной гонки.

Мартин Брандл: «Я не сомневаюсь, что Льюис выложится полностью, и так будет до последнего круга последней гонки за Mercedes, которую он проведёт в Абу-Даби. Пока он носит униформу этой команды, пока сидит за рулём её машины и представляет команду, состоящую из полутора тысяч людей, я думаю, все они будут воспринимать происходящее как его прощальные гастроли.

В этой команде работают очень умные люди, с которыми у Хэмилтона такие замечательные отношения, в том числе и с Тото Вольффом, и с компанией Mercedes-Benz, и все они должны именно так воспринимать предстоящий сезон. И только потом они скажут Льюису до свидания и будут надеяться, что в Ferrari он потерпит неудачу. (смеётся)

С Ferrari Хэмилтон сможет поделиться информацией о тех подходах, которые практикуются в Mercedes, о разного рода рабочих процессах, расскажет о своих предпочтениях в плане работы с машиной, о том, какую посадку в кокпите он считает удобной, какие требования предъявляет к технике, чтобы он мог в полной мере проявить свои таланты.

Но затем ему надо будет найти подход к новому для него коллективу, сработаться с ним, а это трудно. Однозначно, по-итальянски он не говорит – в отличие от Шарля Леклера, и не знает эту команду, поэтому Льюису предстоит разобраться, как там всё устроено, образно говоря, на какие кнопки надо нажимать, чтобы всё работало так, как надо ему.

Именно поэтому он хотел бы забрать с собой несколько своих людей – когда гонщик меняет команду, он действительно хочет, чтобы рядом с ним были люди из его близкого окружения. Но я думаю, что к Льюису в Ferrari будут относиться с таким уважением, что даже если он попросит переставить задние колёса вперёд, они сразу сделают даже это!»

Источник