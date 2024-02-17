Эдриан Ньюи: На обкатке RB20 соответствовала ожиданиям

Red Bull Racing доминировала в 2023 году, и многие эксперты и болельщики уверены, что команда сохранит своё преимущество в новом сезоне. Главный конструктор Эдриан Ньюи на презентации RB20 рассказал, что на обкатке в Сильверстоуне машина вела себя в соответствии с ожиданиями, но призвал не спешить с выводами.

Эдриан Ньюи: «Мы должны продолжать атаковать. Нет сомнений, что в конце прошлого сезона результаты стали более плотные, но Макс блестяще справился с работой. Зимой нам нужно было много работать.

Хватит ли того, что мы сделали? Кто знает? В этом и есть вся особенность Формулы 1. После обкатки в Сильверстоуне мы получили примерное представление о том, что у нас получилось. Исходя из того, что можно рассказать, машина вела себя в соответствии с ожиданиями, но это ничего не гарантирует.

Возможно, какой-то из команд удалось сделать больший шаг вперёд, чем нам. Нужно дождаться и посмотреть».

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