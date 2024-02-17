Кристиан Хорнер: Хэмилтон принял смелое решение

В Формуле 1 продолжают комментировать решение Льюиса Хэмилтона перейти из Mercedes в Ferrari в 2025 году. На презентации новой машины RB20 эту тему затронул руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер.

Кристиан Хорнер: «Полагаю, все были удивлены решением Льюиса перейти в Ferrari, в том числе и его нынешняя команда. Очевидно, он что-то увидел у Ferrari после чего решил, что переход будет для него лучшей опцией, чем остаться в Mercedes.

Льюису предстоит провести сезон со своей нынешней командой, но в прошлом он уже доказывал, что не стесняется принимать смелые решения. В своё время его переход из McLaren в Mercedes казался ошибочным, но в итоге стал вдохновляющим примером для остальных.

Я уверен, что Льюис очень долго обдумывал своё решение. Для Формулы 1 переход Хэмилтона в Ferrari – захватывающее развитие событий».

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