Леклер: Я верю в Ferrari, команда верит в меня

Шарль Леклер считает, что однажды сможет вернуть чемпионский титул в Маранелло…

Шарль Леклер: «Я верю в Ferrari, они верят в меня. Дело в том, что внутри команды у нас почти семейные отношения. Просто они были первыми, кто поверил в меня ещё до того, как я попал в Формулу 1, и я хочу оправдать это доверие.

Они дали мне возможность дебютировать в Формуле 1, дали возможность стать гонщиком Ferrari, дали машину, на которой я завоевал первый поул и выиграл первую гонку.

Но главной причиной продления контракта для меня стала вера в этот проект. В то, что мы сможем победить. Иначе я бы этого не сделал. Я верю в то, что у нашей машины есть шанс стать лучшей в ближайшие годы».

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