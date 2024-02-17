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Перед Бахрейном Боттас с подругой отправился в Лапландию

Перед началом сезона, которое пройдёт в жарких странах, Валттери Боттас решил на контрасте немного помёрзнуть. Перед тестами и гонками в Бахрейне и Саудовской Аравии желание зарядиться холодом, пожалуй, можно понять.

Тем более за Полярным кругом, в местечке Кильписъярви, у него есть есть вполне современный дом – именно туда он и отправился вместе с Тиффани Кромвелл, своей австралийской подругой.

В финской Лапландии в это время года есть чем заняться, поэтому Валттери и Тиффани катаются по тундре на снегоходах, ходят на лыжах, в частности, на днях поднялись за знаменитую сопку Саана, а также наблюдают северное сияние.

Перед Бахрейном Боттас с подругой отправился в Лапландию

На своих страницах в социальный сетях Кромвелл разместила очень красивую фотографию, запечатлевшую это природное явление, собравшую тысячи лайков и многочисленные комментарии.

Любопытно, что один из таких восторженных комментариев оставила Лидия Лассила, соотечественница Тиффани, в прошлом чемпионка Зимней Олимпиады в Ванкувере, где она выиграла золотую медаль по фристайлу.

Дело в том, что Кромвелл не единственная австралийская спортсменка, нашедшая спутника жизни в Финляндии: в 2007 году Лидия Иеродьякону вышла замуж за Лаури Лассила, известного финского лыжника, и с тех пор живёт в именно в Лапландии, в городке Киттиля, где находится популярный зимний курорт.

Но любоваться суровой красотой северной природы Валттери осталось недолго: уже в ближайшие дни ему, как и всем гонщикам Формулы 1, предстоит путешествие на юг, ведь 21 февраля в Бахрейне начинаются предсезонные тесты.

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