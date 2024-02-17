Серхио Перес: Хорнер – ключевой сотрудник команды

На презентации машины RB20 журналисты спросили гонщиков Red Bull Racing, что они думают по поводу расследования в отношении руководителя команды Кристиана Хорнера. Макс Ферстаппен рассказал, что случившееся никак не повлияло на его отношения с Хорнером. Его напарник Серхио Перес поддержал босса.

«Думаю, мы все хотим просто гоняться, — приводит слова Серхио издание Racingnews365. – Мы – гоночная команда и хотим оставаться едиными, поскольку только так мы добиваемся успеха.

В идеале хотелось бы сосредоточить всё внимание только на гонках, хотя существуют и другие факторы. Важнее всего оставаться единой командой. Важно помнить, что мы собрались ради гонок и нам нравится гоняться вместе.

Мы знаем, что Кристиан – ключевой сотрудник нашей организации».

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