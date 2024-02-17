Шарль Леклер выпустил мини-альбом Dreamers

Шарль Леклер привлекает внимание болельщиков не только потому, что он отличный гонщик, один из самых быстрых в современной Формуле 1, но и потому, что он – натура творческая и романтическая, и о его серьёзном увлечении музыкой мы не раз рассказывали.

Вчера в жизни Шарля произошло важное событие, не имеющее отношения к автоспорту: на всех стриминговых платформах появились его новые произведения – это четыре инструментальные композиции, объединённые в мини-альбом, получивший название Dreamers («Мечтатели»). Он создан в соавторстве с французским пианистом и композитором Софьеном Памаром.

«Dreamers вышли на всех музыкальных платформах, и это меня очень радует, – прокомментировал Леклер на своих страницах в социальных сетях. – Мы надеемся, что вам эти композиции понравятся не меньше, чем нам. Музыка всегда была одним из моих страстных увлечений, и я в восторге от того, что вместе с таким замечательным артистом и человеком могу поделиться ею с вами».

Стоит добавить, что клип The Dream Continues («Мечта продолжается) меньше чем за сутки собрал больше 20 тысяч просмотров, а новость о выходе миниальбома, опубликованную в социальных сетях, оценили более 800 тысяч болельщиков.

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