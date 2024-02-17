Туукка Тапонен оправдал надежды своих болельщиков

Туукка Тапонен, 17-летний гонщик из городка Лохья, считается главной надеждой финского автоспорта, и сегодня он порадовал своих болельщиков, досрочно выиграв титул в ближневосточной Формуле Regional (FRMEС).

В этот уик-энд на автодроме в Дубае проходит финал молодёжной серии FRMEС, состоящий из трёх гонок, и Туукка сразу сделал серьёзную заявку на победу, выиграв обе квалификации. Затем, стартовав с поула в первой гонке, он уверенно довёл её до победы, а запаса очков, сделанного на предыдущих этапах, хватило, чтобы досрочно выиграть титул. Никто из соперников уже не сможет его догнать, тогда как борьба за звание вице-чемпиона ещё продолжается.

Кроме того, сегодняшняя победа Тапонена и второе место Закари Дэвида, его мальтийского напарника по R-ace GP, обеспечило французскому коллективу победу в командном зачёте. Также стоит отметить, что ещё неделю назад, по итогам предыдущего этапа, Туукка стал победителем так называемого «Кубка новичков», ведь для него это дебютный сезон в молодёжной ближневосточной серии.

Осенью 2022 года Тапонен был принят в Гоночную академию Ferrari, и немаловажно, что финансовую поддержку ему оказывает один из самых богатых людей Финляндии, миллиардер Антти Аарнио-Вихури, который в своё время много сделал для Валттери Боттаса.

«Всё опять сложилось очень удачно, хотя стартовал я не лучшим образом, потому что трасса была довольно скользкой, – прокомментировал Туукка в интервью финской газете Iltalehti. – В начале гонки я атаковал по-настоящему агрессивно, но затем команда по радио попросила меня экономить резину, и я позволил Закари подъехать поближе.

Теперь, когда дело сделано, в каких-то ситуациях я могу рисковать уже несколько больше. Но особо праздновать пока ничего не собираюсь, и сегодня мы отметим успех вполне скромно».

В 2024 году Тапонен продолжит выступать в европейской Формуле Regional в составе той же команды: «В принципе, всё должно нормально сложиться и там, ведь вся гоночная бригада R-ace GP останется той же самой, что работала на гонках этой зимней серии. Но отличий будет немало: другой двигатель, другие тормоза, другие шины.

При этом первые четыре этапа пройдут на трассах, на которых я никогда раньше не ездил. Надо постараться хорошо выступать с самого начала сезона и стабильно зарабатывать очки. Всегда лучше финишировать вторым, чем разбить машину. Титул, который я выиграл сегодня, придаст мне уверенности».

На счету Тапонена четыре победы в 12 гонках, а всего он поднимался на подиум 8 раз, и на его счету уже 220 очков. Можно вспомнить, что Андреа Кими Антонелли, гонщик молодёжной программы Mercedes, которого уже называют наиболее перспективным представителем этого поколения, в прошлом году за 15 гонок FRMEС заработал 192 очка.

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