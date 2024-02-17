В Ford отреагировали на ситуацию с Кристианом Хорнером

В корпорации Ford отреагировали на ситуацию, в центре которой оказался Кристиан Хорнер, и внутреннее расследование, инициированное компанией Red Bull из-за жалобы некой сотрудницы на «неподобающее поведение» руководителя команды Red Bull Racing.

С 2026 года на машинах, созданных в Милтон-Кинсе, будут стоять силовые установки, разработанные новым моторостроительным подразделением Red Bull Powertrains при технологической и финансовой поддержке Ford, и американская корпорация уже стала стратегическим партнёром команды.

В Ford дали понять, что они внимательно следят за развитием событий.

«Поскольку мы семейная компания и компания, которая придерживается очень высоких стандартов поведения и профессиональной этики, то от наших партнёров мы ожидаем того же самого, – заявил Марк Рашбрук, глава Ford Performance Motorsport, в интервью агентству Associated Press. – Нам представляется, и мы об этом были проинформированы, что в Red Bull очень серьёзно относятся к этой ситуации. Разумеется, в том числе они волнуются за репутацию своего бренда.

Поэтому они проводят независимое расследование, и пока правда не будет установлена, слишком рано что-либо комментировать».

Хорнер принимал участие в недавней презентации RB20, новой машины команды, общался с прессой и категорически заявил, что отрицает все обвинения, а также заверил, что вместе с командой будет на предсезонных тестах в Бахрейне, стартующих на следующей неделе.

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