Ваулз: Я дал всем понять, что ответственность беру на себя

Williams остаётся единственной командой, кто по-прежнему не спешит показать хотя бы изображения своей новой машины, и этому есть объяснение.

Если в предыдущие пару лет к середине февраля Williams уже успевала провести первичную обкатку своих новинок на автодроме в Сильверстоуне, то в 2024-м FW46 впервые выйдет на трассу уже в Бахрейне, за день до начала предсезонных тестов. И на презентации 5 февраля команда продемонстрировала только раскраску будущей машины.

Впрочем, в Гроуве всё так и планировали, и эти планы были составлены давно, ведь к разработке шасси 2024 года в Williams приступили ещё в прошлом апреле. По словам Джеймса Ваулза, руководителя команды, процесс был столь растянут во времени, поскольку необходимо было внести очень значительные коррективы в привычные подходы команды к созданию машины.

«В работе с FW46 нам пришлось буквально во всём дойти до крайностей, – цитирует Ваулза издание The Race. – Мы изменили технологии, применяемые при создании шасси, ряд других технологических процессов тоже стали иными по сравнению с тем, как команда действовала раньше. Эти изменения потребовали огромных, просто колоссальных усилий от всей организации. В каких-то случаях мы даже превзошли наши возможности, хотя не стремились к этому.

В ходе подобных изменений, когда приходится ломать привычные технологические циклы, неизбежны огромные риски, но зато мы получаем возможность выйти на иной уровень результатов. Именно так мы и действовали, но при этом машину вы увидите довольно поздно, уже в Бахрейне.

Мы могли бы провести первичную обкатку и в Сильверстоуне, но не стали этого делать отчасти из-за того, что работа над машиной будет продолжаться до последней возможности, отчасти по той причине, что я считаю целесообразным пока проводить её испытания на виртуальной трассе, а потом мы сразу приступим к тестам в Бахрейне.

Всей команде я ясно дал понять, что ответственность за неудачу, если она произойдёт, я возьму на себя. Я не хочу, чтобы кого-то пугала вероятность провала, не хочу, чтобы кого-то сдерживала боязнь выйти из зоны комфорта. Я всем сказал: настал решающий момент, вам обеспечена моя поддержка, и теперь надо всё начать с начала, вернуться к основам и постараться всё сделать, как надо.

Как это слишком часто бывает, делать то, что тебе комфортно, слишком просто, но при этом если и удаётся повысить скорость машины, то совсем на небольшой процент. Да, мы подошли к пределу возможностей, и наша машина появится очень поздно, в этом нет сомнений. Я готов признать, что были случаи, когда я несколько дней проводил без сна, потому что на моих плечах лежит ответственность за команду, состоящую из 1000 человек. Но я уверен: то, что мы делаем – это правильный подход, который оправдается в будущем».

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