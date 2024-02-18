Бергер: С Хэмилтоном Ferrari может начать успешный цикл

Герхард Бергер надеется, что когда Льюис Хэмилтон перейдёт в Ferrari, его ждёт успешный период, подобный тому, что уже был в истории итальянской команды, когда за неё выступал Михаэль Шумахер.

Бергер, который в своё время тоже был гонщиком Скудерии, аргументирует свои предположения тем, что семикратный чемпион мира может вдохновить и воодушевить всю команду. Решение Хэмилтона его совершенно не удивляет.

«На самом деле я ожидал, что это произойдёт раньше, – поделился австрийский ветеран автоспорта в интервью Gazzetta dello Sport. – Я понимал, что Льюис может завершить карьеру в Ferrari, ведь это выигрышная ситуация для обеих сторон.

Команде нужно начать новую фазу, а Льюис не только один из лучших гонщиков в истории Формулы 1, но он также исключительно эффективен в плане маркетинга. Бренд Ferrari и бренд «Хэмилтон», объединив усилия, сформируют сочетание, чрезвычайно привлекательное для болельщиков.

Более того, Льюис понимает, что победа в чемпионате вместе с Ferrari станет особенно ценным достижением в его карьере, ведь об этом мечтает каждый гонщик. Это сделает Хэмилтона ещё более знаменитым.

Льюис – машина по добыванию побед. Это то, чем он хочет заниматься, так что его контракт с Ferrari выгоден обеим сторонам. Ему будут платить много денег и по-настоящему любить. Это станет одной из самых громких историй в мировом автоспорте в 2025 году, так что я вижу тут только одни позитивные моменты.

Прежде всего Скудерии пригодится его опыт, а он выиграл больше ста Гран При, и победы для него – привычное дело. Он знает, как мотивировать команду и как действовать в ситуациях, сложных в плане политики. Кроме того, за Льюисом в Маранелло могут последовать некоторые технические специалисты из других команд, поэтому в истории Ferrari может начаться новый успешный цикл, как уже было с Михаэлем Шумахером».

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